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兩組織領袖遭以刺殺 伊朗難全面報復

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列雖然接連將真主黨、哈瑪斯的領導人擊斃，但背後老大哥伊朗要全面報復難度太高。（中央社）
以色列雖然接連將真主黨、哈瑪斯的領導人擊斃，但背後老大哥伊朗要全面報復難度太高。（中央社）

哈瑪斯與真主黨領袖都遭以色列刺殺，伊朗身為老大哥雖想全面報復，但正面開戰難贏有美國撐腰的以色列。真主黨領袖納斯魯拉近日遭到以色列空襲身亡，真主黨雖短期受到震撼，但其多數實力尚未遭到摧毀，有望繼續纏鬥；以色列應該也不會趁勝追擊，畢竟在加薩的陸上作戰已耗費不少心力。

真主黨的領袖哀悼

根據《英國廣播公司》報導，真主黨的總部遭到以色列嚴密轟炸，讓那斯魯拉與許多真主黨高層都被轟炸身亡。但美國中東安全分析師阿巴沙認為，短期內真主黨確實會因群龍無首而混亂，但要反以色列組織與以色列和談是不可能的，真主黨還有上千名曾於敘利亞作戰的部隊，而且還貯存很多射程可達以色列行政首都特拉維夫的武器。

真主黨背後的老大哥伊朗則已經宣布為納斯魯拉的死亡哀悼5日。對伊朗來說，以色列不只刺殺其指揮官，還將哈瑪斯與真主黨領袖通通刺殺，讓其身為「反抗軸心」的核心地位面子很掛不住。伊朗可能會指使其資助的葉門叛軍、敘利亞與伊拉克的基地組織對以色列進行反擊，但若變成全面開戰，攻擊平民加上以色列背後有美國，伊朗也承受不起。

陸上行動容易消耗

以色列雖然透過刺殺納斯魯拉展現肌肉，至今仍持續拒絕美國、英國與歐盟等12國提出的21天停火協議，甚至考慮部署地面部隊進入黎巴嫩，但以色列在加薩的地面軍事行動至今都尚未剿滅哈瑪斯，若再進軍黎巴嫩，只會面對有更多武器與地道，更難纏的真主黨，「要進去很容易，出來就難了，」《英廣》報導如此分析。

CNN》提到，伊朗可能也沒想到真主黨這麼快會受到重創，美國昆西智庫副主席帕西認為，被伊朗資助的基地組織也會擔心自己遭到殲滅，伊朗受到小老弟的壓力恐愈來愈大，被迫做出回擊；但卡迪夫大學真主黨專家薩德認為，基地組織沒有國家的完整結構與實力，若全面開戰恐輕易遭毀滅。

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以色列 伊朗 真主黨

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