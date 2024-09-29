以色列軍事封鎖黎巴嫩！嚴禁伊朗敘利亞貨機降落 防範軍援真主黨

新消息報（Yedioth Ahronoth）報導，以色列國防軍證實，27日空襲殺害真主黨領袖納斯拉勒以後，開始大量攻擊真主黨飛彈存放設施，並且針對黎巴嫩實施軍事封鎖，禁止伊朗或敘利亞貨機降落，防範他們運送武器增援。

紐約時報取得影像與專家說法報導，以色列國防軍27日出動8架戰機與至少15枚2000磅炸彈，包含美軍使用的BLU-109鑽地彈與聯合直接攻擊彈藥（JDAM），空襲真主黨在貝魯特達西耶（Dahieh ）地下總部，造成真主黨領袖納斯拉勒喪命。

新消息報指出，以軍結束該次行動後通知黎巴嫩官員，不允許來自敘利亞或伊朗貨運飛機降落貝魯特國際機場。而在當地時間28日稍早，伊朗一架貨機準備降落，遭到當局拒絕並折返。當時國防軍直接入侵塔台通訊系統，警告不准該架飛機降落。

據報導，以色列戰機攻擊了距離貝魯特機場500公尺外的工業區。路透引述安全消息人士表示，這是至今最靠近機場的一次襲擊。

另外，如果伊朗船舶企圖停駐黎巴嫩港口，也可能面臨以色列行動反制。

不過，國防軍提到民用飛航與邊境關口不受影響。近日有成千上萬黎巴嫩人跨越邊境，進入敘利亞避難。

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