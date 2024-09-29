以色列擊斃真主黨首腦 各國領袖與組織反應一次看

伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）宣布領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）死於以色列對貝魯特郊區的空襲後，以色列的敵人矢言進行報復。

法新社報導，隨著爆發全面戰爭的可能性籠罩中東，數個列強也警告這次行動帶來的潛在影響。

●伊朗

半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）報導，第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）表示，他警告以色列，納斯拉勒的死將「給他們帶來毀滅」。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）也在社群媒體X貼文哀悼納斯拉勒之死，表示「抵抗力量領袖納斯拉勒的榮耀之路將延續下去，如果真主保佑，他的神聖目標將在聖城（耶路撒冷）解放中實現」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）宣布全國哀悼5天。

●美國

美國總統拜登表示，納斯拉勒遇害是「為他手下眾多受害者伸張正義，其中包括數以千計的美國人、以色列人和黎巴嫩平民」。

拜登在聲明中說，美國支持以色列抵禦「伊朗支持的恐怖組織」的自衛權，美軍將「進一步加強」在中東地區的「防衛狀態」。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，納斯拉勒是「一名雙手沾滿美國人鮮血的恐怖分子」，並表示她將「永遠支持以色列捍衛自己並對抗伊朗及其支持的恐怖組織的權利，例如真主黨、哈瑪斯（Hamas）和青年運動（Houthis）」。

●俄羅斯

俄羅斯外交部表示，「我們堅決譴責以色列最新執行的政治謀殺行為」，並敦促以色列立即停止在黎巴嫩的軍事行動。

俄羅斯外交部在聲明中還說，以色列將對可能給中東地區帶來的「悲慘」後果「承擔全部責任」。

●德國

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）對德國第一電視台（ARD）表示，納斯拉勒之死「恐破壞整個黎巴嫩的穩定性」，這「絕不符合以色列的安全利益」。

●加拿大

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）形容納斯拉勒是「恐怖組織的領導人，攻擊並殺害無辜平民，為整個地區造成巨大痛苦」。

但他呼籲採取更多措施保護衝突中的平民，並說「我們敦促在這一關鍵時刻保持平靜和克制」。

●英國

英國外交大臣拉米（David Lammy）在X上發文表示，他已與黎巴嫩總理通話。他說：「我們一致認為需要立即停火，來結束流血事件。以外交方式解決是黎巴嫩和以色列人民恢復安全與穩定的唯一途徑。」

●法國

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）要求以色列「立即停止對黎巴嫩的攻擊」，並表示反對在黎巴嫩進行任何地面行動。

法國外交部在聲明中表示，法國也「呼籲其他行為者，特別是真主黨和伊朗，避免採取任何可能導致進一步不穩定和區域衝突的行動」。

●聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，他對「過去24小時內，貝魯特局勢急劇升級深感關切」。

●哈瑪斯

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯表示，納斯拉勒遭殺害是「懦弱的恐怖行為」。哈瑪斯去年10月7日對以色列進行史無前例的攻擊，為加薩（Gaza）帶來毀滅性的戰爭，引發真主黨等伊朗支持的其他組織聲援哈瑪斯。

哈瑪斯在聲明中表示：「我們強烈譴責猶太復國主義者的野蠻侵略和針對住宅大樓的攻擊。」

●巴勒斯坦自治政府

巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）辦公室發聲明表示，他對納斯拉勒和平民的死亡向黎巴嫩表示「深切哀悼」，他們「因以色列的殘酷侵略而隕落」。

●葉門民兵青年運動

持續在紅海攻擊商船聲援哈瑪斯的伊朗撐腰的葉門武裝團體青年運動在聲明中表示，納斯拉勒之死將使針對以色列的「犧牲火焰、熱情和決心的力量增強」。青年運動領袖矢言納斯拉勒「不會白白」喪命。

●土耳其

土耳其與以色列保持外交關係，但一直嚴厲批評以色列在加薩的攻勢。土耳其總統艾爾段（RecepTayyip Erdogan）在X上表示，黎巴嫩正在遭受「種族滅絕」，但沒有直接提及納斯拉勒。

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