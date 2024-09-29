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以色列空襲黎巴嫩工業區 距貝魯特機場僅500公尺

中央社／ 貝魯特28日綜合外電報導

黎巴嫩今天宣布為死於以色列空襲真主黨領袖納斯拉勒哀悼3天。與此同時，以軍再度空襲黎巴嫩，擊中距離貝魯特機場500公尺的工業區。

安全消息人士告訴路透社，以色列空襲擊中距貝魯特機場大樓500公尺的工業區，是迄今為止距機場最近的攻擊。

消息人士指出，遭攻擊的地區到處都是修車廠。

黎巴嫩國營的中東航空公司（Middle East Airlines）負責人胡特（Mohammad al-Hout）表示，機場運作正常。

胡特告訴路透社：「貝魯特機場沒有成為攻擊目標，那裡沒有武器。」

以色列昨天針對黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）據點的轟炸行動，擊斃真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。法新社報導，黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）今天宣布，官方哀悼活動將自本月30日開始，公共建築也會降半旗致哀。

聲明補充說，納斯拉勒葬禮當天，公家機關辦公室都將關閉。

真主黨尚未宣布葬禮日期。

以色列 機場 真主黨 空襲 黎巴嫩

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