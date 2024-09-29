宿敵之死！加薩戰近周年傳捷報 以色列人拍手叫好「史上最重要暗殺」
真主黨領袖納斯拉勒27日於貝魯特遭遇以色列空襲喪生，以色列領袖齊聲歡呼且沉浸在宿敵之死的歡慶中，並將此次暗殺視為去年10月哈瑪斯突襲以來、史上最黑暗時期之後的歷史性勝利。
金融時報報導，以色列空襲貝魯特傳來捷報，其國防部長加蘭特將行動形容是「長久的清算」，且封為「以色列史上最重要的暗殺行動」，尤其是在哈瑪斯越境突襲即將在10月7日屆滿一年之際，更是意義非凡。去年10月7日，哈瑪斯突襲釀成1200人罹難與上百人被俘，是以色列繼1948年以來最大的情報失靈挫敗。
此後，以色列和哈瑪斯在加薩陷入曠日廢時的戰爭，嚴重消耗卻始終未能達成戰爭目標，總理內唐亞胡面臨來自國內外與日俱增的停火壓力。
如今，以軍成功擊殺伊朗扶植的真主黨首領，政壇上下歡呼國防軍「出色策畫和執行」。
以色列外交部長卡茲描述，剷除納斯拉勒是以色列有史以來最正當的反恐行動之一，更歸功於內唐亞胡發起這項大膽行動。
加蘭特則說，這次行動向中東地區發出警訊，正告那些將以色列視為目標的人「將付出慘痛代價」。
這次消息在以色列人間大受歡迎，以色列伊拉特（Eilat）沿岸一處度假勝地，有人用擴音器廣播納斯拉勒之死，海灘上民眾拍手叫好，以色列社群也瘋傳納斯拉勒的哏圖。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言