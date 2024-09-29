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宿敵之死！加薩戰近周年傳捷報 以色列人拍手叫好「史上最重要暗殺」

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宿敵之死！加薩戰近周年傳捷報 以色列人拍手叫好「史上最重要暗殺」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
真主黨領袖納斯拉勒27日於貝魯特遭遇以色列空襲喪生，以色列領袖齊聲歡呼。圖為納斯拉勒2015年在貝魯特發表演說。美聯社
真主黨領袖納斯拉勒27日於貝魯特遭遇以色列空襲喪生，以色列領袖齊聲歡呼。圖為納斯拉勒2015年在貝魯特發表演說。美聯社

真主黨領袖納斯拉勒27日於貝魯特遭遇以色列空襲喪生，以色列領袖齊聲歡呼且沉浸在宿敵之死的歡慶中，並將此次暗殺視為去年10月哈瑪斯突襲以來、史上最黑暗時期之後的歷史性勝利。

金融時報報導，以色列空襲貝魯特傳來捷報，其國防部長加蘭特將行動形容是「長久的清算」，且封為「以色列史上最重要的暗殺行動」，尤其是在哈瑪斯越境突襲即將在10月7日屆滿一年之際，更是意義非凡。去年10月7日，哈瑪斯突襲釀成1200人罹難與上百人被俘，是以色列繼1948年以來最大的情報失靈挫敗。

此後，以色列和哈瑪斯在加薩陷入曠日廢時的戰爭，嚴重消耗卻始終未能達成戰爭目標，總理內唐亞胡面臨來自國內外與日俱增的停火壓力。

如今，以軍成功擊殺伊朗扶植的真主黨首領，政壇上下歡呼國防軍「出色策畫和執行」。

以色列外交部長卡茲描述，剷除納斯拉勒是以色列有史以來最正當的反恐行動之一，更歸功於內唐亞胡發起這項大膽行動。

加蘭特則說，這次行動向中東地區發出警訊，正告那些將以色列視為目標的人「將付出慘痛代價」。

這次消息在以色列人間大受歡迎，以色列伊拉特（Eilat）沿岸一處度假勝地，有人用擴音器廣播納斯拉勒之死，海灘上民眾拍手叫好，以色列社群也瘋傳納斯拉勒的哏圖。

以色列 哈瑪斯 國防部 真主黨

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