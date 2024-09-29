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以色列國防部聲明 今晚就可能擴大攻勢舉行會談

中央社／ 耶路撒冷28日綜合外電報導
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。路透
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。路透

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）辦公室在聲明中表示，葛朗特今晚就可能擴大以軍北方戰線軍事行動一事舉行會談。

路透社報導，聲明表示：「國防部長葛朗特目前正針對擴大以色列國防軍（IDF）北方戰區活動一事，進行作戰情勢評估。」

以色列連日空襲黎巴嫩，中東緊張局勢加劇。

法新社報導，以色列軍方官員稍早宣布，領導黎巴嫩真主黨（Hezbollah）超過30年的納斯拉勒（HassanNasrallah）昨天在針對真主黨總部的空襲之中喪生。這場襲擊發生在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊。

近期以色列將軍事行動的重點轉向殲滅真主黨軍事領導層以及「清理」北部邊境，當地超過6萬名以色列居民已被迫撤離近一年。

以色列 國防部 黎巴嫩

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