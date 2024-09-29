黎巴嫩為真主黨領袖哀悼3天 控以色列空襲再釀33死
黎巴嫩政府今天宣布，為昨天在以色列空襲中身亡的真主黨領袖納斯拉勒哀悼3天，並控以色列空襲在當地至少又造成33人喪命、195人受傷。
法新社報導，以色列對黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）據點展開轟炸行動第6天，黎巴嫩衛生部表示：「以色列對黎巴嫩區域的侵略行動今天導致33人身亡、195人受傷。」
黎巴嫩今天也宣布，為昨天遭以色列空襲擊斃的真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）哀悼3天。
黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）透過聲明宣布，官方哀悼活動將自本月30日開始，公共建築也會降半旗致哀。
路透社報導，根據以色列軍方，一枚自黎巴嫩發射的砲彈今天落在約旦河西岸（West Bank）並引發火災，但以色列急救部門指這並未在當地造成傷亡。
以色列連日空襲黎巴嫩，雙方緊張局面加劇，美國總統拜登（Joe Biden）今天呼籲停火。當被記者問及以色列對黎巴嫩發動地面攻勢是否無法避免，拜登回應：「現在是時候停火了。」
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