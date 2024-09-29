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以黎衝突急升溫 美德部分外交官及家屬撤離黎巴嫩

中央社／ 華盛頓/柏林28日綜合外電報導

美國國務院今天下令駐貝魯特大使館人員家屬及部分員工離開黎巴嫩德國政府也宣布將撤離駐黎巴嫩、以色列和約旦河西岸外交官的親屬，並減少當地人員編制。

法新社報導，美國國務院表示，「由於空襲導致貝魯特動盪加劇，以及黎巴嫩全境局勢動盪且難以預測」，下令駐黎國外交人員家屬及部分員工離開該國。國務院也敦促所有美國公民，把握目前仍可採一般商業途徑離開當地的機會。

德國外交部也透過聲明指出，其危機小組今天召開會議討論「黎巴嫩及更廣大區域陷入極度緊張局勢」，並決定「提高駐貝魯特、（約旦河西岸）雷馬拉（Ramallah）和特拉維夫（Tel Aviv）外交單位所面臨的危險層級」。

德國外交部提到：「具體而言，這代表駐當地人員家屬將離開，並前往位於該區域或德國的安全地點。」

德國外交部補充道，他們將精簡派駐當地的人員編制，同時確保外交單位仍能執行其所有業務。

德國 美國公民 黎巴嫩

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