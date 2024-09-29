以色列擊斃真主黨領袖 拜登賀錦麗稱「正義之舉」

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

以色列空襲擊斃黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」領袖納斯拉勒，美國總統拜登今天表示這是「正義之舉」，副總統賀錦麗則稱納斯拉勒是「雙手沾滿美國人鮮血的恐怖分子」。

法新社報導，拜登（Joe Biden）說納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遇害是「為他手下眾多受害者伸張正義，其中包括數以千計的美國人、以色列人和黎巴嫩平民」。

拜登透過聲明重申，美國支持「以色列抵禦真主黨（Hezbollah）、哈瑪斯（Hamas）、青年運動（Houthi）及其他伊朗支持的恐怖組織的自衛權」。

根據拜登，他已指示國防部長「進一步加強美軍在中東區域的防衛狀態，以嚇阻侵略並降低爆發更大規模區域戰爭的風險」。

拜登不忘指出，美國最終目標仍是透過外交手段緩和加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩當前衝突。

正代表美國民主黨競選總統的賀錦麗（KamalaHarris）也談到，她將「永遠支持以色列捍衛自己並對抗伊朗及其支持的恐怖組織的權利，例如真主黨、哈瑪斯和青年運動」。

以色列 拜登 美國

延伸閱讀

都經歷領袖遇刺身亡...哈瑪斯發聲悼真主黨領袖 稱「增加抵抗決心」

賀錦麗參選後首訪邊境 允維持拜登6月公布的庇護禁令

葉倫語出驚人 調漲關稅讓中美關係「更緊密」

搖擺州亞利桑納民調 川普反超賀錦麗6個百分點

相關新聞

真主黨領袖身亡 以色列增兵追擊

以軍發言人廿八日表示，廿七日空襲黎巴嫩貝魯特南郊時，已消滅真主黨領袖納斯拉勒；真主黨南部戰線指揮官卡拉克及其他幾位指揮官...

以色列狂轟黎巴嫩 前五角大廈顧問：黎政府從真主黨手中奪權的機會

以色列國防軍（IDF）近日不斷空襲黎巴嫩，28日還證實真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah...

幾分鐘內轟逾80枚炸彈…以方證實追蹤真主黨首領數月 曝可能接班人

以色列國防軍（IDF）28日宣布，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）死於前一天的貝魯特...

都經歷領袖遇刺身亡...哈瑪斯發聲悼真主黨領袖 稱「增加抵抗決心」

黎巴嫩真主黨28日稍早證實，該組織領袖納斯拉勒死（Sayyed Hassan Nasrallah）於27日以軍在貝魯特南...

真主黨證實領導人死於以色列空襲 誓言繼續針對以色列戰鬥

真主黨剛剛發出聲明，證實總書記納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）的死訊，並誓言繼續針對以色列的戰鬥。

以黎衝突再升級...傳真主黨領袖納斯拉勒遭擊斃 背後軍事力量曝光

與加薩地帶的哈瑪斯相比，以色列面臨的另一個敵人——真主黨（Hezbollah）要強大得多。許多人認為這個伊朗支持的組織是該地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。