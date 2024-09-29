王毅籲中東停火 北京盼與華府競爭全球調解角色
繼與巴西共同提出終止俄烏戰爭的和平計畫之後，中國外交部長王毅今天在聯合國大會呼籲中東停火，繼續嘗試強化中國盼成「世界和平締造者」的形象。
以色列昨天才對貝魯特進行大規模空襲，擊斃黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah），外界擔憂這恐在中東引爆更大範圍的區域戰爭。
路透社報導，王毅表示巴勒斯坦問題是人類良知的最大傷口，他們在聯合國談話當下加薩走廊（GazaStrip）衝突仍在持續進行，每天造成更多傷亡，而在黎巴嫩的戰事又起。
王毅指出，必須立即達成全面停火，而中止衝突的根本方法在於以色列和巴勒斯坦的兩國方案。
北京近來加強涉入各種國際危機，希望與傳統上扮演全球調解者的華府進行競爭。
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