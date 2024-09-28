以色列狂轟黎巴嫩 前五角大廈顧問：政府從真主黨手中奪權的機會
以色列國防軍（IDF）近日不斷空襲黎巴嫩，28日還證實真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）遇襲身亡。真主黨也在稍早證實此事。美國五角大廈前中東顧問潔絲敏．埃爾–賈馬爾（Jasmine El-Gamal）告訴英國天空新聞，以色列空襲黎巴嫩是黎巴嫩政府奪回國家控制權的機會。
埃爾–賈馬爾說：「黎巴嫩政府一直在努力減弱真主黨的實力。他們不想再處於這種狀況了。因此，必須將此視為黎巴嫩政府的機會，重新獲得擁有武器和保衛國家的控制權和自主權，無論這個機會是多麼微弱。」
真主黨的武力遠超過黎巴嫩政府的軍隊，且真主黨成員深入黎巴嫩政治，特別是國會。
埃爾–賈馬爾補充：「值得提醒人們的是，雖然納斯拉勒受到其追隨者的崇敬，但他受到數百萬黎巴嫩人唾罵。」
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