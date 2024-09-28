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幾分鐘內轟逾80枚炸彈！以方證實追蹤首領數月 曝真主黨可能接班人
以色列國防軍（IDF）28日宣布，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）死於前一天的貝魯特南郊空襲，真主黨則在數小時候證實他的死訊。3名以色列資深國防官員向紐約時報透露，以方領導人已經知道納斯拉勒的下落有幾個月的時間，並在過去一周決定攻擊。
根據以色列官員的說法，之所以決定動手，是因為以方領導人認為，在納斯拉勒將消失到不同地點之前，他們只有短暫的機會之窗。其中2名官員表示，超過80枚炸彈在幾分鐘的時間內投下以殺死納斯拉勒；他們沒有證實炸彈的重量或製造商。
根據官員們引述從黎巴嫩境內取得的情資，真主黨特工在28日稍早尋獲與指認了納斯拉勒的遺體，以及真主黨高級軍事指揮官卡拉基（Ali Karaki）的屍首。
2位官員表示，這項代號「新秩序」的斬首行動自本周稍早就已經計畫；以美兩國政治領導人當時談到了黎巴嫩停火的可能性，內唐亞胡總理隨後出國，前往聯合國發表演講。
3名官員均指出，真主黨政治和社會工作的關鍵人物、納斯拉勒的表弟薩菲丁（Hashem Safieddine）是少數沒在空襲地點現身的僅存資深領導人之一。他們表示，薩菲丁一直以來都被視為納斯拉勒的潛在接班人，有可能很快獲宣布為真主黨新任總書記。
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