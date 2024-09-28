領導真主黨32年...納斯拉勒對抗以色列經歷曝光 演說魅力敵人也佩服

以色列今天大舉空襲黎巴嫩首都貝魯特南部，傳出黎巴嫩武裝組織真主黨領袖納斯拉勒疑似在這波攻勢中喪生。他領導真主黨32年，連敵人都認為他是一位充滿魅力的演說家。

路透社報導，納斯拉勒（Hassan Nasrallah）帶領真主黨（Hezbollah）與以色列對抗數十年，指揮真主黨發展成具區域影響力的軍事力量，他也成為數個世代以來最顯赫的阿拉伯人物之一，這些功績都在伊朗支持下達成。

根據Axios新聞網站和以色列媒體報導，以色列今天對貝魯特（Beirut）發動的空襲，目標正是納斯拉勒。以色列已連續10多天對黎巴嫩境內目標進行不斷升級的攻擊，撼動了真主黨。

一名與真主黨關係密切的消息人士告訴路透社，今晚以色列空襲貝魯特南邊郊區後，外界便聯繫不上納斯拉勒。

空襲發生後數小時，真主黨仍未對納斯拉勒的生死發布聲明。

另一名接近真主黨的消息人士告訴路透社，納斯拉勒仍活著。伊朗通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）也報導納斯拉勒安然無恙。但1名伊朗高階安全官員告訴路透社，德黑蘭正在確認納斯拉勒的狀態。

納斯拉勒因挺身對抗以色列和蔑視美國，而受到支持者讚賞。但對敵人來說，他是恐怖組織的首腦，且是伊朗的什葉派伊斯蘭主義神權政體在中東爭奪影響力的代理人。

就連納斯拉勒的敵人都認為他是一位充滿魅力的演說家，他的演說同時吸引友方和仇敵關注。

納斯拉勒戴著代表賽義德（sayyed）的黑色頭巾，賽義德是對先知穆罕默德（Prophet Mohammad）後裔的敬稱。他除了利用演說來團結真主黨支持者，也用來發出精心調控的威脅，並常常搭配伸手指責的動作。

一度神祕的真主黨是伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）在1982年扶植成立，為了對抗黎巴嫩境內的以色列占領部隊。1992年，納斯拉勒以年僅35歲之姿成為真主黨總書記，也是真主黨的對外門面，當時因原本的總書記穆薩維（Abbas al-Musawi）遭到以色列直升機攻擊喪命。

真主黨在納斯拉勒帶領下，其游擊戰士終於在2000年將以色列軍隊逐出黎巴嫩南部，結束了長達18年的占領。他的領導功績大多與和以色列的衝突有關，2006年真主黨與以色列進行34天的戰爭後，納斯拉勒宣告贏得「神聖勝利」，這使他獲得許多普通阿拉伯人的尊敬，因為這些人從小到大看著以色列擊敗他們的軍隊。

然而，隨著真主黨的行動範圍擴大到敘利亞和其他地區，納斯拉勒在黎巴嫩和更廣泛的阿拉伯世界中逐漸成為一個具有爭議性的人物，這也反映出什葉派的伊朗與遜尼派的美國盟友阿拉伯君主國之間日益加劇的不和。

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