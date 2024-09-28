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以軍空襲貝魯特！聲稱擊斃真主黨領袖 消息人士：已失去聯繫

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以黎停火計畫談崩...美媒曝拜登「感到沮喪」 不信內唐亞胡想停止戰鬥

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列國防軍在黎巴嫩首都貝魯特南郊進行空襲後，28日可見到火焰升起。圖／美聯社
以色列國防軍在黎巴嫩首都貝魯特南郊進行空襲後，28日可見到火焰升起。圖／美聯社

Politico 27日引述2位知情人士說法報導，美國總統拜登近日告訴心腹和盟友，他不相信以色列總理內唐亞胡想要停止對真主黨的敵對行動，同時因擬議的停火計畫談崩而表達了越來越多的沮喪。

根據報導，內唐亞胡一開始告訴美方官員，他支持對真主黨停火，然後在停火提案一經公諸於眾便徹底否決。一位跟拜登談過的人士表示，拜登覺得內唐亞胡在以色列與真主黨停火的提案上反覆無常，羞辱了國務卿布林肯和他本人。

就在此一消息曝光之際，以色列對真主黨的襲擊越演越烈，並在27日達到了頂點。以軍稍早動用威力強大的碉堡爆破炸彈，空襲了真主黨在貝魯特的指揮中心，企圖剷除據信很可能人在裡面的真主黨總書記納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。

目前納斯拉勒生死成謎，但光是空襲發生在內唐亞胡向聯合國發表措辭激烈的演說不久後，就讓黎巴嫩衝突急劇升級，可能破壞拜登政府敲定停火協議與阻止一場全面戰爭的努力。

2名政府官員表示，白宮西廂辦公室（West Wing）的資深官員當天忙著評估以軍大規模打擊的影響，幕僚則提防真主黨以及可能的伊朗反應；這可能表明中東地區是否正快速衝向美國用一整年試圖阻擋的結果，即全面的區域戰爭。

Politico指出，拜登早就私下抱怨內唐亞胡將自己的政治目的置於以國人民意願之前，持續對美方所主導緩解危機擴大的和平談判置之不理。西廂辦公室的許多人則一直對內唐亞胡希望跟巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩走廊停火持懷疑態度，而拜登政府現在看到他對真主黨延續了同樣的做法。

對於拜登總統的幕僚，以色列在對真主黨停火提案上的轉變，只是內唐亞胡私下對他們說一套，然後一旦受到控制他政治命運的內閣極右翼分子反彈後跳票的最新例子。

白宮拒絕置評請求。2位政府官員表示，最新的攻擊還可能進一步加深拜登和內唐亞胡之間的緊張關係。報導稱，拜登政府一次又一次因以色列在敏感的停火談判期間明目張膽發動攻擊而感到驚訝，包括了最近的真主黨成員所攜帶呼叫器和對講機爆炸事件。

以色列 內唐亞胡 拜登 真主黨

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