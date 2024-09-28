歐盟外長：傾盡外交壓力 似乎無人能阻止以色列開火

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天為美國等強國無一能「阻止」以色列總理內唐亞胡而感到遺憾，還說內唐亞胡顯然決心要徹底擊潰加薩和黎巴嫩的武裝分子。

波瑞爾（Josep Borrell）在出席聯合國大會期間告訴記者：「我們傾盡一切外交壓力要促成停火，但似乎沒人能阻止內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），無論是在加薩（Gaza）還是在約旦河西岸。」

波瑞爾支持法國與美國提出的21天黎巴嫩休戰倡議，但以色列不予理會，仍繼續猛攻真主黨（Hezbollah）目標，近日的攻擊行動已造成數以百計的人喪命。

波瑞爾說，內唐亞胡已表明，以色列「在真主黨被摧毀之前不會罷手」，就像以色列近一年來攻擊加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）一樣。

波瑞爾說：「如果所謂被摧毀的詮釋與擊垮哈瑪斯一樣，那麼我們會面臨一場漫長的戰爭。」

美國連月來努力促成加薩停火及釋放人質的協議，但迄今徒勞無功。即將卸任的波瑞爾再次呼籲嘗試其他外交手段，他說：「我們不能只靠美國。美國試了很多次都沒有成功。」

波瑞爾還說：「我不認為他們準備好再次啟動一套能邁向另一場大衛營（Camp David）會談的談判程序。」他指的是2000年時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）曾邀當時的以色列總理巴瑞克（Ehud Barak）和巴勒斯坦領袖阿拉法特（Yasser Arafat）在大衛營會談，試圖促成一項能終結以巴衝突的協議，但沒有如願。

內唐亞胡今天在聯合國大會演說時，矢言貫徹打擊真主黨的目標。哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，以色列隨即回以不間斷的軍事攻擊，支持哈瑪斯的真主黨也不時發射火箭彈攻擊以色列。

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