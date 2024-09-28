特拉維夫再遇襲！內唐亞胡紐約行喊卡 提前1天返國坐鎮

以色列新消息報（Yedioth Ahronoth）報導，國防軍繼27日空襲黎巴嫩真主黨總部之後，28日持續兵分海、空兩路轟炸首都貝魯特；而以色列中北部，包含特拉維夫附近，亦遭遇飛彈、火箭襲擊，總理內唐亞胡提前一天從紐約返回以色列坐鎮。

國防軍表示，一枚朝向以色列中部的地對地飛彈疑似落入特拉維夫附近海域。警報並未啟動，但是都會區域及周遭可聽見爆炸聲。

另外，以色列加利利地區27日深夜遇襲，其約旦河西岸占領區也在28日凌晨被火箭攻擊。親伊朗的伊拉克武裝份子宣稱對以色列4起遇襲負責，表示利用無人機襲擊以軍在戈蘭高地和北部的戰略據點。對此以軍表示並不清楚前述攻擊。

衛報報導，以軍自27日轟炸真主黨總部、意在剷除其領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）後又祭出新一波行動，在28日凌晨前所未有連續轟炸貝魯特5小時，這是以色列對真主黨近一年衝突來，威力最大的一次攻擊。

內唐亞胡27日拜訪紐約，出席聯合國大會發表演說，重申繼續推進對真主黨的攻勢，使得以法國、美國為首的21天停火協議變得更加希望渺茫。

面對以色列北部持續遭受攻擊，內唐亞胡也取消在美國的行程，提前一天返國坐鎮。

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