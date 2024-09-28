以色列襲黎巴嫩真主黨 伊朗葉門數萬人抗議

法新社記者與伊朗國營媒體報導，伊朗多個城市與葉門首都沙那（Sanaa）今天有數以萬計民眾抗議，譴責以色列攻擊黎巴嫩與加薩走廊（Gaza Strip）。

伊朗通訊社（IRNA）報導，在德黑蘭等伊朗城市舉行的示威活動，是為了響應有關當局25日的號召，以展現對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的支持，「並譴責猶太復國主義政權在巴勒斯坦的殘暴罪行」。

真主黨是所謂「抵抗軸心」（axis of resistance）一員，這個與伊朗結盟的中東武裝組織鎖定以色列與美國部隊發動攻擊，以對巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）表示支持。

抵抗軸心也包含葉門叛軍「青年運動」（Huthi）。青年運動昨天朝以色列發射一枚飛彈後，今天組織數萬人在沙那舉行示威活動。沙那10年來受到青年運動掌控。

法新社記者說，在德黑蘭，於主麻日聚禮（Fridayprayer）後，市中心革命廣場（Enghelab Square）附近有一場抗議活動。示威群眾高舉真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的肖像與巴勒斯坦和真主黨的旗幟。

他們高喊「以色列完蛋了，黎巴嫩勝利」，並譴責「在黎巴嫩發生的血洗事件」。抗議群眾也燒掉以色列與美國國旗。

國營電視台播出伊朗的瑟姆南市（Semnan）、科姆（Qom）、卡善（Kashan）、克爾曼沙（Kermanshah）、希拉茲（Shiraz）與阿巴斯（BandarAbbas）的示威活動畫面。

沙那也有數以萬計抗議群眾聚集在一起高喊口號，其中許多人揮舞步槍與標語。

青年運動支持者穆塔瓦基勒（Mortada al-Mutawkil）說：「我們跟我們的黎巴嫩弟兄說，如果一切順利，你們將會勝利。這場戰爭不是對以色列敵人的第一場，也不是最後一場，但如果真主保佑，這對以色列來說將比2006年戰爭更加痛苦。」

以色列盟國巴林嚴格管制示威活動，當地今天也出現兩場抗議活動，譴責加薩的戰事與在黎巴嫩的轟炸行動。

隨即暴力情勢升級，分析人士說，伊朗正走在鋼索上，一邊試著支持真主黨，一邊試著別被捲入全面衝突、落入敵人手中。

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