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內唐亞胡矢言討伐真主黨 美法休戰提案難實現

中央社／ 紐約聯合國總部27日綜合外電報導
內唐亞胡未回應停火呼籲。路透
內唐亞胡未回應停火呼籲。路透

以色列總理內唐亞胡今天在聯合國演說，矢言繼續推進對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的攻勢，令法國與美國本週提議的21天休戰計畫實現希望更加渺茫。

綜合法新社與路透社報導，內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）在聯合國大會期間數度譴責聯合國反以色列，他在大會上的發言備受矚目，部分國家的代表在他演說之際離席表達不滿，支持者則為他歡呼鼓掌。

他說：「只要真主黨選擇戰爭這條路，以色列就別無選擇，以色列有充分權利消除這項威脅，把我們的公民安全送回家園…我們會繼續打擊真主黨，直到我們的目標全數實現。」

美國總統拜登和法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）在聯合國大會場邊會晤後提議休戰，但內唐亞胡這番話似乎不利於推動這項提案。

白宮曾表示，已和以色列「協調」關於停火的呼籲，但內唐亞胡的辦公室昨天說，內唐亞胡並未回應這項提案。

內唐亞胡也在聯合國大會演說中明白警告伊朗：「我有話要告訴德黑蘭的暴君：若敢來犯，我們有仇必報…伊朗沒有以色列長臂到不了的地方，整個中東都是如此。」

黎巴嫩、伊朗、巴勒斯坦等代表在內唐亞胡上台演說時離席。巴勒斯坦駐聯合國公使巴姆亞（MajedBamya）在社群平台X寫道「我們沒興趣聽戰爭罪犯內唐亞胡撒謊」，並隨文附上一張巴勒斯坦代表團空位的照片。

在內唐亞胡上台前，示威群眾聚在他於紐約下榻的旅館外，要求以色列停止在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩行使暴力。

有伊朗撐腰的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，掀起以哈加薩戰爭，支持哈瑪斯的真主黨繼而與以色列展開致命跨境交火。

內唐亞胡今天說，「哈瑪斯必須垮台」，且不會在重建加薩的過程中發揮任何作用，他要戰到「徹底勝利」為止。

美國主導的加薩停火談判已陷入僵局，內唐亞胡說，只要去年發動突襲的哈瑪斯戰士投降、放下武器並釋放從以色列擄走的人質，這場戰爭就能終結。

以色列 伊朗 內唐亞胡 聯合國

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