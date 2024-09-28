以色列空襲貝魯特後 真主黨齊射火箭回擊

有伊朗在背後撐腰的黎巴嫩武裝組織真主黨今天指出，在以色列空襲其位於貝魯特南部據點並摧毀6棟建築物後，他們向以色列北部城鎮薩法德發射火箭攻擊。

法新社報導，真主黨（Hezbollah）聲明指出，所屬戰士為保衛黎巴嫩及子民，朝向薩法德（Safed）「齊射火箭」，以回應以色列對平民的攻擊行動。

以色列表示，真主黨一枚火箭「直接擊中」以色列北部城鎮薩法德一棟房屋和車輛。

以色列警方指出，「目前沒有傷亡報告傳出，但出現重大財損」，「警察和拆彈部隊目前正在努力隔離受攻擊地區」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，如果中東升級的暴力衝突導致美國利益遭受攻擊，美國將採取「一切措施」因應。

他還說，美國仍相信中東的緊張局勢，仍可透過外交手段解決。

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