以空襲真主黨總部 消息人士：領導人「安然無恙」

以色列對貝魯特人口密集南部郊區的真主黨總部發動大規模空襲，夷平多棟建築物，但親近這個黎巴嫩武裝組織的人士表示，領導人「安然無恙」。

根據法新社取得的影片顯示，貝魯特人口密集郊區建築物發生巨大爆炸並冒出濃煙，這場空襲引發巨大爆炸聲響，在這個黎巴嫩首都各地都能聽見。

因未獲授權接受媒體訪問而要求匿名的消息人士說：「以色列空襲摧毀6棟建築物。」

以色列軍方指出，針對真主黨「中央總部發動精準打擊」。以色列主要電視網路報導，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）是這次以軍的攻擊目標。

親近真主黨的人士說：「納斯拉勒安然無恙。」

自上週以來，以色列對貝魯特南郊發動一連串攻擊，目標鎖定真主黨指揮官。

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