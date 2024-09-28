以色列空襲貝魯特南郊 黎巴嫩：初估2死76傷

中央社／ 貝魯特/紐約聯合國總部27日綜合外電報導

黎巴嫩衛生部指出，以色列今天對貝魯特（Beirut）南部人口密集地區發動大規模空襲，造成2人死亡和76人受傷，表示這僅是初步數據。

法新社報導，以色列軍隊表示對黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）總部發動「精準打擊」後，一名親近真主黨的消息人士說，以色列這次空襲行動夷平了6棟建築物。

聯合國今天指出，對以色列空襲深感震驚。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在記者會上表示，「聯合國正高度警戒地關注」貝魯特遭受攻擊的發展。

以色列 空襲 聯合國

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