態度反覆讓白宮光火 以總理辦公室聲明「贊同」黎巴嫩停火倡議目標

美國媒體Axios 27日報導，以色列總理內唐亞胡先前否認跟美國在黎巴嫩停火協議上有著私下諒解，造成他跟白宮緊張。以國總理辦公室26日晚間發出聲明表示，以色列「贊同」美方所主導21天停火倡議的「目標」。

根據此前新聞，法美兩國正促成黎巴嫩真主黨與以色列達成21天臨時停火。但Axios指出，內唐亞胡在過去一天內，就此事出現了一系列的反覆，26日的聲明則是最新插曲。

報導指出，雖然內唐亞胡參與停火倡議談判，以媒也引述美法兩國聲明，稱他已私下同意停火計畫，但因極端民族主義聯合執政夥伴施加政治壓力，內唐亞胡跟該提案保持距離，讓白宮大為不滿，並暗示他在說謊。

白宮國家安全溝通顧問柯比接受電訪時表示，如果拜登政府不覺得以國政府同意，就不會提出停火21天提議，「我不知道內唐亞胡為什麼說了他講的話，也不知道他的考量是什麼，無論是政治性，還是作戰性，去問他為什麼這麼說」。

Axios指出，內唐亞胡的心腹、以色列戰略事務部長德默爾當天會晤拜登的顧問麥格克與霍克斯坦，據稱舉行一場艱難的會議，接著拜會了國務卿布林肯。以色列總理辦公室幾個小時後發布了新聲明，承認美國呼籲停火是跟以色列協調。

以國總理辦公室的聲明指出，「以色列贊同美國主導倡議的目標，讓我們北部邊境上的人民安全返回家園」，並稱「以色列讚賞美國在這方面的努力，因為美國在推進該區域穩定與安全的作用不可或缺」。

據報導，這分聲明只用英文發布到以色列總理辦公室的臉書專頁，可能是內唐亞胡另一個含糊其詞的例子。但一位美國官員表示，拜登政府將以方聲明視為撤回發言，承認白宮在黎巴嫩停火計畫上的說法是真的。

美方官員將內唐亞胡辦公室的聲明稱為「不拒絕」美方主導的倡議，又指黎巴嫩停火提案仍在討論中，拜登政府正繼續努力。

Netanyahu walks back Lebanon ceasefire comments, says he "shares the aims" of the U.S. plan. My story on @axioshttps://t.co/2Y9t3RNVcS — Barak Ravid (@BarakRavid) 2024年9月27日

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