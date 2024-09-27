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黎巴嫩局勢動盪 繼英美澳後日本擬撤僑

中央社／ 東京27日綜合外電報導

以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的衝突升高後，英國、美國與澳洲已為自黎巴嫩撤僑預作準備。日媒今天引述消息人士報導，日本政府正在協調派出自衛隊的運輸機，從黎巴嫩撤僑。

共同社指出，消息人士透露，日本政府正在研擬派遣自衛隊的C-2運輸機前往黎巴嫩附近的約旦待命，並視情況飛往黎巴嫩。

外務省表示，目前約有50名日本人在黎巴嫩。

內閣官房長官林芳正今天在例行記者會上表示，「已經呼籲當地日僑，在商業航班仍在運作之際離開，政府正在評估各式各樣的方式以因應任何狀況」。

外務省今年8月已經針對黎巴嫩全境，發布等級最高的第4級「退避勸告」（類似外交部旅遊警示燈號的紅色警示）。

日本 自衛隊 黎巴嫩

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