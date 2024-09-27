黎巴嫩局勢動盪 繼英美澳後日本擬撤僑
以色列和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的衝突升高後，英國、美國與澳洲已為自黎巴嫩撤僑預作準備。日媒今天引述消息人士報導，日本政府正在協調派出自衛隊的運輸機，從黎巴嫩撤僑。
共同社指出，消息人士透露，日本政府正在研擬派遣自衛隊的C-2運輸機前往黎巴嫩附近的約旦待命，並視情況飛往黎巴嫩。
外務省表示，目前約有50名日本人在黎巴嫩。
內閣官房長官林芳正今天在例行記者會上表示，「已經呼籲當地日僑，在商業航班仍在運作之際離開，政府正在評估各式各樣的方式以因應任何狀況」。
外務省今年8月已經針對黎巴嫩全境，發布等級最高的第4級「退避勸告」（類似外交部旅遊警示燈號的紅色警示）。
【美選熱話題】
▪ 川普決戰賀錦麗！背景經歷大比拚 一圖看天選之人PK女戰神
▪ 美選戰況跌宕起伏！8大議題成激戰關鍵 川賀政見圖表看這
▪ 美國最新媒體民調／誰領先？搖擺州戰況如何？民調風向一次看
▪ 美國總統怎麼選？5大關鍵QA一次看懂「選舉人團制度」
▪ 2024美國大選最後倒數！6大重要日程一覽 這天撼動全球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言