美控伊朗密謀買凶殺害波頓 懸賞6.3億元逮人

美國國務院今天宣布將提供2000萬美元（約新台幣6.3億元）懸賞金，徵求能夠讓謀劃行刺前白宮官員波頓（John Bolton）的伊朗幕後黑手落網的相關線索。

法新社報導，美國官員2022年8月表示，他們發現一項由伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic RevolutionaryGuard Corps, IRGC）成員博瑟夫（Shahram Poursafi）密謀要殺害波頓的計畫。波頓當時擔任美國前總統川普的國安顧問。

國務院今天的通知指出，國務院的「正義賞金」（Rewards for Justice）計畫「正提供高達2000萬美元的懸賞金，徵求能讓博瑟夫落網的相關線索」。

78歲的川普正在爭取再次入主白宮，聲稱他的生命受到伊朗「很大的威脅」。

在外交政策上被視為鷹派的波頓向來犀利批評伊朗，曾鼓吹川普在2018年讓美國單方面退出伊朗核子協議。

博瑟夫涉嫌提供一名在美國境內的不具名人士30萬美元酬勞，要此人在華府地區殺害波頓。

美國司法部當時表示，這項暗殺計畫可能是在2020年1月美軍擊斃伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後開始運作，但這項計畫後來未能取得進展，因為這名受聘的刺客後來轉而成為美國聯邦調查局（FBI）的線人。

伊朗當局則痛斥這類指控根本是「無中生有」。

美國先前將伊朗革命衛隊外部行動部門「聖城部隊」（Quds Force）列為外國恐怖組織後，2019年更將整個伊朗革命衛隊納入名單。

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