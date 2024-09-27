以色列再空襲黎巴嫩 擊斃真主黨無人機指揮官

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）和以色列軍方分別表示，以色列今天對貝魯特（Beirut）南部郊區發動攻擊，擊斃真主黨無人機部隊負責人。

背後有伊朗支持的真主黨發聲明指出，1973年出生的蘇勒爾（Mohammad Surur）在這次攻擊中喪生。

以色列軍方稍早在聲明中表示，以軍戰鬥機「瞄準並消滅」蘇勒爾，指他是「真主黨空軍部隊指揮官」。

這是一週內以色列在黎巴嫩人口稠密地區、真主黨的據點之一，針對真主黨指揮官的第4度攻擊。

黎巴嫩衛生部發聲明表示，這起攻擊造成兩人死亡、15人受傷，「其中一名婦女情況危急」。

一名與真主黨關係密切的消息人士表示，蘇勒爾攻研數學，是真主黨派往葉門、負責培訓葉門叛軍青年運動（Huthi）的高級顧問之一。青年運動背後也有伊朗撐腰。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，「3枚飛彈」瞄準「一棟10層樓的公寓大樓」。

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