以色列軍方：葉門發射飛彈 以境外被攔截
路透社報導，以色列中部今天凌晨響起警報並傳出爆炸聲響後，以色列軍方表示，他們攔截一枚從葉門發射而來的飛彈。
以色列軍方聲明指出：「以色列中部地區響起警報後，這枚從葉門發射而來的地對地飛彈，在境外遭「飛箭」（Arrow）防空系統攔截下來。」
軍方說：「目前以色列國防軍（IDF）的防禦指南並未改變。」
法新社報導，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）領袖胡提（Abdul Malik al-Huthi）昨天發表電視演講時表示，隨著黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列之間的跨境交火加劇，這個獲伊朗支持的團體「將毫不猶豫地支持黎巴嫩與真主黨」。
自從巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日襲擊以色列導致加薩戰爭爆發以來，青年運動屢次朝以色列發射飛彈並派出無人機，聲稱是為了聲援巴勒斯坦人。
今年7月，青年運動首度朝特拉維夫出動一架無人機，造成一名男子死亡與另4人受傷。隨後，以色列對荷台達港（Hodeidah Port）附近的青年運動軍事目標空襲，造成6人死亡、80人受傷。
本月稍早，青年運動一枚飛彈飛至以色列中部，以方表示這枚飛彈遭防空系統攔截，在空中被擊成碎片。
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