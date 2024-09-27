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黎巴嫩呼叫器爆炸關係人失蹤 挪威請求國際協尋

中央社／ 奧斯陸26日綜合外電報導

挪威警方今天表示，他們已發令請國際協尋黎巴嫩呼叫器爆炸案關係人荷塞（Rinson Jose）。

路透社報導，黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）使用的呼叫器上週發生集體爆炸事件，印度裔挪威人荷塞疑似與這些呼叫器的銷售有關。

39歲的荷塞上週到美國出差後人就消失，他是一家保加利亞公司的創辦人，據報這家公司是呼叫器供應鏈的一環。

警方被問到如何找人時透過電子郵件告訴路透社：「昨天奧斯陸警區接獲一宗與呼叫器案件有關的失蹤人口報案。」

聲明還說：「這宗失蹤人口案件已立案，我們已對此人發出國際搜尋令。」

負責處理國際請求事宜的挪威國家刑事調查局（Kripos）向路透社證實已發令，但拒絕進一步說明。

Kripos發言人稍早告訴路透社，有人在國外失蹤時，Kripos通常會發布全球警示，即所謂的「黃色通報」，但也可根據具體情況直接聯繫外國對口單位。

國際刑警組織（INTERPOL）未能立即置評。

荷塞本月18日接到電話時拒絕對呼叫器事件發表評論，被問到保加利亞業務時掛斷電話。他沒有回覆多通電話和簡訊。

荷塞的挪威雇主DN Media Group表示，他本月17日前往波士頓參加一場會議，公司從隔天開始就聯繫不上他。他在集團銷售部門工作。

保加利亞公司登記資料顯示，荷塞2022年成立NortaGlobal公司，總部設於保加利亞首都索菲亞（Sofia）。

保加利亞已在調查這家公司在供應涉案呼叫器方面所扮演的角色，但未發現證據顯示這些呼叫器是在保加利亞製造或出口。

挪威警察安全處（PST）本週稍早也展開初步調查，釐清是否如報導所言確實有一家為挪威人所有的公司涉入這些呼叫器的銷售事宜。

加利 呼叫器 挪威

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