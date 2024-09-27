以色列戰時內閣首次達共識：重創真主黨捍衛國土安全

自去年10月以哈戰爭爆發，伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨幾乎每日對以色列北部發射火箭，迫使逾6萬居民撤離。以色列戰時內閣首次達成共識，決定繼續重擊真主黨，確保居民安全返家。

今年以來，以色列經歷數個關乎國家存亡的「第一次」：首次戰爭持續近一年；4月首度遭受發自伊朗的飛彈攻擊；25日清晨，真主黨首次以長程飛彈攻擊特拉維夫。

以哈戰爭爆發以來，以色列戰時內閣內部分歧不斷，但近日首次形成共識，支持國防軍發起代號「北箭」（Northern Arrows）、重擊真主黨的行動。

以色列從21日開始密集空襲黎巴嫩境內數千個真主黨的彈藥庫和飛彈發射陣地，並且精準打擊真主黨高階軍官和無人機指揮官，其中包括與美國大使館爆炸案有關的「拉德萬部隊」（Radwan Force）領袖阿基爾（Ibrahim Aqil），阿基爾曾被美國懸賞700萬美元通緝。

真主黨也不甘示弱，持續向以色列北部發動火箭和無人機攻擊，範圍已延伸至海法及其南部郊區。緊張局勢在25日進一步升溫，真主黨首次發射長程飛彈，聲稱目標是位於特拉維夫北郊的以色列情報機構摩薩德（Mossad）總部。

此次襲擊的時間刻意選在清晨6時29分，與哈瑪斯（Hamas）去年10月7日發動襲擊加薩邊境的時間相同，顯示真主黨的挑釁意圖。

以色列國防軍目前趁勢加強空襲，並緊急調動兩個預備旅至北部邊境。國防軍參謀總長哈勒維（HerziHalevi）強調：「我們必須繼續攻擊真主黨，這是多年來等待的機會。我們將持續消滅更多真主黨高層，阻止武器轉移，分散真主黨的火力。」

他指出，軍隊的首要目標是「確保北部居民安全返家」，並準備展開針對黎巴嫩境內真主黨主要軍事據點的地面攻勢。不過，這些據點多位於平民區，將為以色列帶來軍事與道德上的挑戰。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）昨晚也報導，以色列空軍司令巴爾（Tomer Bar）向部隊表示，以色列空軍正在與北方司令部協作，為可能的地面行動做準備，優先目標是阻斷伊朗向真主黨提供武器的路線。

同時，美國政府正積極推動停火提議，試圖防止戰事擴大。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（JohnKirby）昨天表示，美國呼籲以色列和真主黨戰時停火21天，美國相信以色列支持這項提議。

不過，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天抵達紐約準備出席聯合國大會時卻公開表示，以色列國防軍將繼續對黎巴嫩境內的伊朗代理組織真主黨採取軍事行動，直到實現所有目標，首要任務是讓北部居民重返家園。

對於停火提議，以色列北部居民和政界人士表達強烈反對，擔憂停火可能導致未來更多暴力衝突。根據耶路撒冷郵報 （The Jerusalem Post）報導，北部邊境城鎮梅土拉地區委員會 （Metula Regional Council）主席阿祖萊 （David Azulai）批評此提議，認為這將為「下一個10月7日事件」埋下危險因子。

以色列政界內部對停火提議的反應也不一。部分政界人士譴責停火談判，主張繼續對真主黨發動攻擊。但反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）則對停火提議表示歡迎，他在社群媒體平台X上表示，「以色列應該接受美國總統拜登和法國總統馬克宏的停火提議，但應僅限7天，以防止真主黨重建指揮和控制系統」。

另一方面，北部部分撤離的居民對以軍的行動持懷疑態度。任教於北部城市基耶施摩納（KiryatShmona）特爾海學院（Tel-Hai College）的教授克蘭德（Dr. Yahel Kurlander）對中央社表示：「不要以我的名義發動戰爭。如果這次行動只會帶來更多士兵和平民犧牲，並且分散對加薩人質問題的關注，那我寧願不回家。」

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