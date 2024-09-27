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以色列拒停火續轟黎巴嫩南部 稱再獲美國援助

中央社／ 貝魯特26日綜合外電報導
以色列拒絕美國等全球領袖提出在黎巴嫩停火21天的提議，再度空襲黎巴嫩南部。 圖為遭到以軍空襲後，黎巴嫩南部村莊的冒出濃煙。圖／歐新社
以色列拒絕美國等全球領袖提出在黎巴嫩停火21天的提議，再度空襲黎巴嫩南部。 圖為遭到以軍空襲後，黎巴嫩南部村莊的冒出濃煙。圖／歐新社

以色列今天斷然拒絕美國等全球領袖提出在黎巴嫩停火21天的提議，但白宮稱曾跟以方協調過這份聲明。同時以色列又空襲黎巴嫩南部，並宣布獲得美國一項87億美元的新援助方案。

法新社報導，以色列本週接連轟炸黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）據點，造成數以百計的人喪生。真主黨也發射火箭彈進行報復。

以色列矢言持續對抗真主黨「直到取得勝利為止」。外長卡茲（Israel Katz）在社群媒體平台X發文說：「（以國）北部沒有停火這回事。我們將盡全力持續與恐怖組織真主黨戰鬥，直到取得勝利並且讓北部居民安全返家為止。」

以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稍早發布聲明說，總理「甚至沒有回應」這項停火提議，並且下令軍方「持續全力應戰」。

美國總統拜登（Joe Biden）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在紐約聯合國大會（UN GeneralAssembly）場邊會面後，美國、法國與其他盟邦呼籲以色列與真主黨在黎巴嫩停火21天。

他們的聯合聲明指出，黎巴嫩的局勢已經令人「無法容忍」，且「不符合任何人的利益，不論對以色列或黎巴嫩民眾而言皆然」。

儘管以色列官員做出如上評論，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天仍告訴記者：「這份聲明確實是跟以色列方面協調過的。」

馬克宏今天則說，尼坦雅胡若拒絕黎巴嫩停火會是一次「錯誤」，到時候得為區域情勢惡化「負責」。馬克宏並稱，法國反對黎巴嫩變成另一個加薩走廊（Gaza Strip）。

目前暴力情事尚無明顯緩和跡象，以色列軍方宣布對黎巴嫩南部發動更多空襲，真主黨今晚也說旗下戰士已朝以色列北部發射數十枚火箭彈。

黎巴嫩衛生部今晚表示，過去24小時，以色列空襲在黎巴嫩境內奪走92人的性命，並造成153人受傷。

以色列國防部另宣布，已獲得美國一項87億美元（約新台幣2761億美元）的新援助方案，藉以支持以色列持續中的軍事行動，凸顯華府並不願意把軍援當成要求停火的籌碼。

黎巴嫩真主黨是「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，這個聯盟由伊朗在中東各地支持的團體組成，也包括巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，引爆以哈之間的加薩戰爭。真主黨為表支持巴勒斯坦人，自去年10月8日開始朝以色列駐紮邊境的陣地開火。

以哈戰爭方面，加薩衛生部表示，以色列今天發動空襲，擊中加薩北部1所學校，造成包括婦孺在內至少11死22傷。這間學校內有數以千計流離失所的巴勒斯坦人在此尋求庇護。

以色列軍方證實擊中賈巴利亞（Jabalia）難民營內的這所學校，但宣稱鎖定躲在校內策劃攻擊以軍的哈瑪斯武裝分子。

美聯社無法獨立查證這項說法。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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