美、法促以黎停火 以色列無視

路透報導，法國外交部長巴霍廿五日表示，法國與美國正在促成黎巴嫩真主黨與以色列達成廿一天臨時停火協議，將以聯合國安理會第一七○七號決議為框架擬定方案，希望爭取多時間讓雙方透過外交談判解決爭端。但以色列總理內唐亞胡辦公室表示，他已告訴以軍繼續「全力」戰鬥，沒有回應停火呼籲。

巴霍向聯合國安理會表示，「外交解決方案確實是可能的。最近幾天，法國與美國共同制定一項為期廿一天的臨時停火機會，希望雙方毫不拖延接受計畫，以保護平民並開始外交談判」，他表示很快會向國際公布計畫內容。

巴霍將在本周末前往黎巴嫩。二○○六年以色列和真主黨開戰一個月後，安理會通過第一七○一號決議，擴大聯合國維和部隊的任務範圍，在黎南協助黎巴嫩軍隊。這項決議引起真主黨分歧，儘管黎巴嫩軍隊存在，但真主黨實質控制該國南部。

美國駐聯合國副大使伍德告訴安理會，全面實施第一七○七號決議是唯一的長期解決辦法，「美國已與該地區各方緊密聯繫。我們的目標很明確，就是避免更廣泛的戰爭，我們相信這場戰爭不符合任何一方的利益，不符合以色列人民的利益，也不符合黎巴嫩人民的利益」。

不過，以色列總理內唐亞胡辦公室表示，「關於停火的消息不是真的。這是美法的提議，總理甚至沒回應。關於所謂減緩北部戰事指令的消息，也跟事實相反」。

內唐亞胡辦公室說，「總理責成以色列國防軍，根據提交給他的計畫繼續全力戰鬥。此外，加薩的戰鬥將繼續下去，直到實現所有戰爭目標」。

以色列外交部長卡茲隨後也在社群媒體「Ｘ」發布簡短聲明表示，「北部不會停火」，並指以色列「將繼續用我們的全部力量打擊恐怖組織真主黨，直到勝利以及北部居民安全返回家園」。

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