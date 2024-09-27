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美、法促以黎停火 以色列無視

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸／綜合報導
黎巴嫩南部村莊基安廿五日遭以色列空襲，冒出濃煙。（法新社）
黎巴嫩南部村莊基安廿五日遭以色列空襲，冒出濃煙。（法新社）

路透報導，法國外交部長巴霍廿五日表示，法國與美國正在促成黎巴嫩真主黨以色列達成廿一天臨時停火協議，將以聯合國安理會第一七○七號決議為框架擬定方案，希望爭取多時間讓雙方透過外交談判解決爭端。但以色列總理內唐亞胡辦公室表示，他已告訴以軍繼續「全力」戰鬥，沒有回應停火呼籲。

巴霍向聯合國安理會表示，「外交解決方案確實是可能的。最近幾天，法國與美國共同制定一項為期廿一天的臨時停火機會，希望雙方毫不拖延接受計畫，以保護平民並開始外交談判」，他表示很快會向國際公布計畫內容。

巴霍將在本周末前往黎巴嫩。二○○六年以色列和真主黨開戰一個月後，安理會通過第一七○一號決議，擴大聯合國維和部隊的任務範圍，在黎南協助黎巴嫩軍隊。這項決議引起真主黨分歧，儘管黎巴嫩軍隊存在，但真主黨實質控制該國南部。

美國駐聯合國副大使伍德告訴安理會，全面實施第一七○七號決議是唯一的長期解決辦法，「美國已與該地區各方緊密聯繫。我們的目標很明確，就是避免更廣泛的戰爭，我們相信這場戰爭不符合任何一方的利益，不符合以色列人民的利益，也不符合黎巴嫩人民的利益」。

不過，以色列總理內唐亞胡辦公室表示，「關於停火的消息不是真的。這是美法的提議，總理甚至沒回應。關於所謂減緩北部戰事指令的消息，也跟事實相反」。

內唐亞胡辦公室說，「總理責成以色列國防軍，根據提交給他的計畫繼續全力戰鬥。此外，加薩的戰鬥將繼續下去，直到實現所有戰爭目標」。

以色列外交部長卡茲隨後也在社群媒體「Ｘ」發布簡短聲明表示，「北部不會停火」，並指以色列「將繼續用我們的全部力量打擊恐怖組織真主黨，直到勝利以及北部居民安全返回家園」。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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