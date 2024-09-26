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以黎將停火？內唐亞胡不甩美法提議 曝已下令「以軍要全力戰鬥」
法國外交部長巴霍25日表示，法國與美國正促成黎巴嫩真主黨與以色列達成21天臨時停火協議。但以色列總理內唐亞胡辦公室表示，他已經告訴以軍繼續「全力」戰鬥，沒有回應前一晚的停火呼籲。
BBC報導，針對12個國際盟邦提出的停火建議，內唐亞胡辦公室表示，「關於停火的消息，不是真的。這是美法的提議，總理甚至沒回應此事。關於所謂減緩北部戰事指令的消息，也跟事實相反」。
內唐亞胡辦公室說，「總理責成以色列國防軍，根據提交給他的計畫繼續全力戰鬥。此外，加薩的戰鬥將繼續下去，直到實現所有戰爭目標」。
以色列外交部長卡茲隨後也在社群媒體「X」發布簡短聲明表示，「北部不會停火」，並指以色列「將繼續用我們的全部力量打擊恐怖組織真主黨，直到勝利以及北部居民安全返回家園」。
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