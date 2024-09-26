以黎衝突擴大...美派兵駐賽普勒斯 澳洲準備黎巴嫩撤僑

兩名美國官員已告訴路透社，美國本週稍早宣布對中東少量增兵，可為美國軍方執行撤僑等可能情況預作準備，而此次增兵亦包括前往賽普勒斯。以黎衝突擴大，澳洲政府今天表示，應變計畫包括透過海路從黎巴嫩撤僑。

路透社報導指出，由於以色列公開談論可能對黎巴嫩南部展開地面入侵，而美國總統拜登已就全面戰爭的風險提出警告，美國官員昨天表示，相關作法是預防性措施。

官員指出，華府已敦促美國公民離開黎巴嫩，國務院截至目前尚未下令美方人員撤離，也尚未要求軍方援助撤僑。

但是美國緊密盟友英國昨天宣布派遣部隊前往賽普勒斯，待命協助從黎巴嫩撤僑。

美國官員指出，對中東增加部署的美軍也會前往賽普勒斯，共有數十人。五角大廈宣布對中東增兵時拒絕說明人數和任務性質。

與此同時，澳洲政府已敦促估計1萬5000名旅居黎巴嫩的公民離開當地，表明一旦情勢惡化，貝魯特機場可能關閉，進行大規模撤僑有其困難。

以色列昨天對黎巴嫩擴大空襲，又造成至少72人喪生，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示可能對黎巴嫩發起地面攻勢。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示應變計畫包括透過海路撤僑，但是拒絕提供細節。

艾班尼斯在英國天空新聞網（Sky News）訪談中說：「我們正在研議各種選項，顯然這牽涉到國家安全。」

在美國紐約出席聯合國大會的澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天告訴記者，貝魯特機場面臨可能關閉很長一段時間的風險，澳洲人現在就該離開。她說自己已就黎巴嫩必須停火一事跟英國外相面商。

黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）與以色列於2006年開戰時，澳洲曾在敘利亞、約旦、賽普勒斯和土耳其合作下，走海路從黎巴嫩撤離逾5000位公民和1200位外國人。

那是澳洲歷來最大規模撤僑行動，當時動用17艘船、22架飛機和超過470部巴士。

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