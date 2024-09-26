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通訊設備連環爆蒙受大打擊 真主黨曝：1500名戰士被炸瞎或截肢

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳至少1500名真主黨戰士在通訊設備連環爆中遭炸瞎或被迫截肢。圖為真主黨戰士抬著飛彈部隊指揮官古貝西的棺木並為之送葬。歐新社
傳至少1500名真主黨戰士在通訊設備連環爆中遭炸瞎或被迫截肢。圖為真主黨戰士抬著飛彈部隊指揮官古貝西的棺木並為之送葬。歐新社

黎巴嫩真主黨的呼叫器和對講機日前大規模集體爆炸，造成數千人受傷，真主黨高階成員透露，至少1500名真主黨戰士遭炸瞎或被迫截肢

以色列《新消息報》（Ynet news）報導，呼叫器、對講機2次攻擊造成黎巴嫩至少37死、逾3000傷，真主黨一名不願具名的高階成員透露，上周約1500名真主黨戰士的通訊設備集體爆炸，導致他們失去視力或截肢。

報導指出，此次攻擊對真主黨來說雖是重大打擊，但傷殘戰力僅占一小部分，根據最近提交給美國國會的一份報告顯示，真主黨的成員人數在4萬至5萬人之間。真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）此前曾聲稱擁有10萬名武裝分子。

截肢 爆炸 真主黨

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