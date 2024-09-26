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以色列空襲黎巴嫩 大馬籲安理會採取行動

中央社／ 吉隆坡26日專電

以巴衝突情勢未歇，以色列連日來對黎巴嫩真主黨空襲行動引發國際關注。馬來西亞呼籲聯合國安理會採取行動，以保護平民為首要目標，外交對話對促進地區和平與穩定至關重要。

以色列連日來與黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」（Hezbollah）交火，以色列軍方稱已打擊逾280處真主黨目標，將再度發動廣泛空襲，報復真主黨跨境襲擊。由於情勢愈演愈烈，美國與法國也在聯合國試圖促成以色列與真主黨間的21天停火協議。

位於東南亞以穆斯林人口為主要族群的馬來西亞，昨晚聲明譴責以色列空襲黎巴嫩。外交部表示，以色列擴大對黎巴嫩軍事行動，也持續在加薩進行種族滅絕行徑，馬來西亞認為已違反國際法、國際人道法與國際人權法，國際社會須採堅決行動予以遏止。

外交部說，以色列空襲黎巴嫩造成逾500人喪生，1600多人受傷，單邊的軍事行動進一步惡化區域緊張局勢，不僅危及黎巴嫩，也對周邊國家與更廣泛的國際社會造成重大風險。

外交部籲請聯合國安全理事會（UNSC）採取行動，以保護平民為首要目標，外交對話對促進地區和平與穩定至關重要。

馬來西亞在中東局勢上長期支持巴勒斯坦人合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

首相安華（Anwar Ibrahim）也在大型集會中演說譴責以色列，社運團體多次遊行赴美國大使館外抗議，聲援巴勒斯坦人民。大馬迄今不同意以色列公司在大馬營運，去年12月間禁止以色列航運公司以星（ZIM）及所有懸掛以色列國旗船隻靠泊，前往以色列船舶禁止在大馬港口靠泊或裝運貨物。

值得注意的是，馬來西亞護照內頁長期以來標註「除以色列外，這本護照適用所有國家」的文字。

以色列 馬來西亞 黎巴嫩

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