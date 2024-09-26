伊朗總統：準備與列強合作 解決核僵局

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）昨天在聯合國大會上表示，伊朗準備好要結束與西方的核僵局，也呼籲透過對話，結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

裴澤斯基安表示：「我們準備好與2015年核協議的參與者接觸，如果協議的承諾獲得充分、誠實地履行，就能就其他問題進行對話。」

美國時任總統川普2018年放棄伊朗與6大世界強權在 2015年簽署的核協議，並重新對伊朗實施嚴厲制裁。後續多次努力恢復協議的舉動都宣告失敗。

2015年核協議將伊朗的鈾濃縮純度限制在3.67%，濃縮鈾庫存上限202.8公斤，之後德黑蘭遠遠超出限制。

仍然是核協議締約方的英國、法國和德國認為，德黑蘭的領導階層不會改變路線，且涵蓋核計畫和伊朗地緣政治角色的更廣泛協議目前不切實際。

美國、其歐洲盟友和以色列指責德黑蘭利用核計畫，掩蓋其試圖發展武器生產能力的努力。伊朗則表示，核子計畫僅用於和平目的。

伊朗支持的哈瑪斯（Hamas）武裝分子去年10月7日攻擊以色列南部，以及伊朗擴大支持俄國攻打烏克蘭的戰爭以來，伊朗與西方關係惡化。

8月上任後承諾奉行務實外交、相對溫和的裴澤斯基安批評伊朗的宿敵以色列，「在加薩實施種族滅絕」。

他說：「國際社會必須立刻…確保加薩永久停火，並結束以色列在黎巴嫩的野蠻行徑，以免其席捲整個地區和世界。」

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