拜登：中東可能爆全面戰爭 解決方案仍有望達成

美國總統拜登（Joe Biden）今天警告說，中東有可能爆發「全面性戰爭」，但他認為這個飽受衝突蹂躪的地區仍有望達成解決方案。

拜登是在美國廣播公司（ABC）訪談節目「觀點」（The View）上作上述表示。值此之際，以色列正在整軍，可能要揮軍進入黎巴嫩，同時加薩戰爭仍在繼續進行。

當被問到中東局勢時，拜登表示：「全面戰爭是有可能的…但我也認為，要達成一項可從根本上改變整個地區的解決方案，這機會仍然存在。」

以色列本週針對真主黨（Hezbollah）民兵發動攻擊，造成黎巴嫩600多人死亡，拜登似在提出黎巴嫩停火可能性。

拜登說：「他們有一種可能性，我不想誇大這事，但如果我們能解決黎巴嫩的停火問題，那麼也有可能開始處理約旦河西岸（West Bank）的問題。」

自8月底以來，以色列一直在約旦河西岸占領區發動致命攻擊，稱目標是針對巴勒斯坦武裝分子。

不過拜登又說：「我們也要讓加薩問題獲得解決。」自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動攻擊後，各方致力協調加薩戰爭雙方停火，但目前談判陷入停滯狀態。

拜登說：「但這是有可能的，我與我的團隊正竭盡全力來完成這項工作。大家都渴望看到中東地區的改變。」

拜登也敦促以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）不要反對巴勒斯坦建國，以結束這場危機。

拜登說：「我不同意他（尼坦雅胡）的立場。我們必須有兩國方案來解決。」

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