以色列、真主黨休兵？法、美推21天臨時停火 援引聯合國1701決議

路透報導，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）25日表示，法國與美國正在促成黎巴嫩真主黨與以色列達成21天臨時停火協議，將以聯合國安理會第1707號決議為框架擬定方案，希望藉此爭取多時間讓雙方透過外交談判解決爭端。

巴霍向由15個成員國組成的聯合國安理會表示，「外交解決方案確實是可能的。最近幾天，法國與美國共同制定一項為期21天的臨時停火機會」，「希望雙方毫不拖延接受計畫，以便保護平民並開始外交談判」，他補充很快會向國際公布計畫內容。

巴霍將在本周末前往黎巴嫩，現在已經與以黎合作，將依據聯合國安理會第1701號決議確定因應狀況的指引。

2006年以色列和真主黨進行長達一個月的戰爭之後，安理會通過第1701號決議，擴大聯合國維和部隊的任務範圍，允許協助黎巴嫩軍隊保持南部部分地區沒有黎巴嫩以外的武裝人員或武器。

這項決議引起真主黨分歧，儘管黎巴嫩軍隊存在，真主黨實質控制該國南部。武裝團體真主黨是黎巴嫩最強大的政治力量。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）告訴安理會，全面實施第1707號決議是唯一的長期解決辦法，「美國已經與該地區各方緊密聯繫。我們的目標很明確，就是避免更廣泛的戰爭，我們相信這場戰爭不符合任何一方的利益，不符合以色列人民的利益，也不符合黎巴嫩人民的利益」。

商品推薦