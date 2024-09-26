以色列參謀總長：正為可能進軍黎巴嫩做準備

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導
以色列國防軍參謀總長哈勒維。法新社
以色列國防軍參謀總長哈勒維。法新社

以色列國防軍參謀總長哈勒維今天告訴部隊，將繼續空襲黎巴嫩，以摧毀真主黨的基礎設施，並為以軍可能對黎巴嫩展開地面行動做準備。

路透社與英國廣播公司（BBC）報導，根據以色列軍方聲明，哈勒維（Herzi Halevi）在以國與黎巴嫩邊界告訴部隊：「你們聽見空中的噴射機：我們全天進行攻擊。」

哈勒維還指出：「這既是為了讓你們可能進入（黎巴嫩）做準備，也是為了繼續弱化真主黨（Hezbollah）。」

他提及：「今天，真主黨擴大火力範圍，而在今天稍晚時，他們會面臨非常強勁的回應。你們做好準備。」

以色列 真主黨 黎巴嫩

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