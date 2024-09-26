巴勒斯坦日本混血歌手 以「抵抗音樂」支持加薩同胞

以哈戰爭爆發後，以色列與巴勒斯坦之間的歷史仇恨也正式從西方主流媒體搬上檯面，世界各地出現不少挺巴浪潮。一名巴勒斯坦日本混血饒舌歌手正試圖透過「抵抗音樂」，對他的日本同胞訴說他遠在另一邊中東家鄉的血淚故事。

在東京，有一名父籍巴勒斯坦，母籍日本的年輕饒舌男歌手丹尼金（Danny Jin），正用自創的「抵抗音樂」（resistance music）來向世人訴說他的家庭故事。藉由音樂旋律和歌詞，來表達對加薩長期遭受以色列不公不義暴行的憤怒，以及對西方主流媒體長期刻意掩蓋事實真相不報的不滿。

「新阿拉伯新聞」（New Arab）日前特別對丹尼金進行專訪。

丹尼金回憶說，他的父親在他童年時期多數時候都避免談論自己是巴勒斯坦人的這件事，唯一能讓小丹尼金感受到自己有阿拉伯血統的連結，是家裡所吃的中東綜合香料醬「薩塔」（zaatar）。

丹尼金的曾祖父母在1948年以色列與阿拉伯聯盟戰爭期間經歷了「大逃難」（Nakba），1967年第三次中東戰爭，再次讓他們成為難民逃到約旦，最終在法國落地生根，重新展開新生活。

丹尼金的曾祖父告訴他的祖父說，要將時間專注在為家人獲得美好的生活上。這些話也如同家訓般傳承到丹尼金這一代，並成為丹尼金的中心思想。

然而，在去年10月以哈戰爭爆發後，丹尼金的思想開始發酵，並因此讓他的音樂風格出現政治性質變。

他意識到日本媒體和新聞只報導加薩地區的一般性新聞；他周遭的朋友似乎都不是很清楚在世界的另一端，到底發生了什麼事。

丹尼金說，日本人對巴勒斯坦的陌生並非是他們自己的錯，因為問題根源自教育體系——學校的歷史課未曾完整地介紹「巴勒斯坦」。

丹尼金告訴「新阿拉伯報」說：「我在日本上小學、初中和高中時，歷史課本上只有一小段說到，以色列和巴勒斯坦之間存在宗教問題。因此，人們認為以色列和哈瑪斯之間的戰爭是一場公平的角力戰，而且是從2023年10月7日才開始。」

「人們並不知道，巴勒斯坦的抵抗是從1948年以色列建國，並占領巴勒斯坦人土地後就開始了。」

因此，丹尼金先是創作了歌曲「憤怒」（Anger），來表達他對西方主流媒體刻意掩蓋巴勒斯坦真實狀況的沮喪。

宣洩憤怒後，丹尼金又在內心勾勒出巴勒斯坦人對和平的願望，而孕育出「和平」這首歌曲。

丹尼金說：「我希望人們不要有所歧視對待。巴勒斯坦土地被占領在先，然而，當哈瑪斯或巴勒斯坦人起而抵抗時，人們就說他們在破壞和平。表面上，這個地區看起來很平靜；但事實上並非如此。日本人對巴勒斯坦局勢有所誤解。巴勒斯坦人長期受到占領和歧視，權利被剝奪，這才是事實。」

接著在今夏，丹尼金發行第三首歌曲「抵制」（Boycott）。丹尼金在歌曲中唸唱了所有資助以色列的企業品牌名稱，並在過去幾週內，馬不停蹄地參加東京支持巴勒斯坦的抗議活動，大聲唱出這些歌曲，傳遞自己的抵抗精神。

丹尼金坦言，在日本，人們一般不認同政治藝術，傾向對藝術保持中立性。但這次就連不關心政治的朋友，也告訴丹尼金說，很喜歡聽他的音樂，甚至開始參加抗議活動。

丹尼金認為，自己的成長過程更像是日本人，與巴勒斯坦似乎很遙遠。

但從去年10月以哈戰爭發生後，這個狀況開始有所轉變。父親開始對他講述家族歷史，更常帶他光顧阿拉伯料理餐廳，家庭生活融入更多的中東元素，而且，丹尼金現在也在積極探索巴勒斯坦嘻哈音樂。

丹尼金從未去過巴勒斯坦；即使他擁有日本護照，但他確信以色列當局會因為他的巴勒斯坦姓氏而扣留他進行審問。

丹尼金以父親為榮，因為父親以難民身分奮鬥掙扎，給予他一個良好的成長環境。

丹尼金計劃持續針對巴勒斯坦議題，創作一系列社會政治主題饒舌音樂。

「我將不斷地談論巴勒斯坦，並希望日本人民對巴勒斯坦有更多的了解，因此我會繼續努力做好推手的工作，支持我的巴勒斯坦同胞。」

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