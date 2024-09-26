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以軍連炸3天 近50萬黎巴嫩人成難民

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
民眾廿五日在黎巴嫩吉耶一座炸毀的倉庫彈坑旁觀望。以軍戰機接連三天空襲黎巴嫩南部。（法新社）
民眾廿五日在黎巴嫩吉耶一座炸毀的倉庫彈坑旁觀望。以軍戰機接連三天空襲黎巴嫩南部。（法新社）

以色列大舉空襲黎巴嫩真主黨，美國、歐盟等全球領袖接連在聯合國發聲，敦促以色列展現自制切勿掀起全面戰爭。但以軍廿五日持續對黎巴嫩進行廣泛空襲，黎巴嫩外交部長布哈比說，衝突已導致近五十萬人流離失所。

真主黨廿五日發射一枚彈道飛彈飛到在以色列中部的特拉維夫上空，鎖定以色列情報機構摩薩德在當地的總部。以軍表示，真主黨「有史以來第一枚」射到當地的飛彈，遭防空系統攔截，以軍則對黎巴嫩南部和貝卡地區進行廣泛空襲。

以色列持續空襲黎巴嫩各地真主黨目標，已造成兩千多人傷亡。真主黨稍早證實，飛彈部隊指揮官古貝西在廿四日的空襲中喪生。黎巴嫩外長布哈比表示，只有美國能協助終結以黎戰事。

以黎衝突成為聯大主要議題。聯合國秘書長古特瑞斯表示，「黎巴嫩正處於崩潰邊緣，黎巴嫩、以色列及全世界人民都無法承受黎巴嫩成為另一個加薩」。

美國總統拜登在聯合國大會上呼籲各方保持冷靜，「全面戰爭不符合任何人的利益，即便現在局勢升級，仍有可能透過外交來解決」。

歐盟理事會主席米歇爾表示，以色列有生存權也有自衛權，但不應對普通民眾「集體懲罰」。

正在紐約參加聯大的黎巴嫩外長布哈比說，戰爭不會幫助以色列北部民眾返回家園，只有談判才能。他說，在以色列展開近來的空襲前，黎巴嫩已有十一萬人流離失所，「現在人數恐怕逼近五十萬人。」

布哈比批評拜登的發言不夠強硬，「美國是唯一能在中東和黎巴嫩問題上發揮作用的國家，美國是拯救我們的關鍵」，並指黎巴嫩總理希望能在未來幾天內會見美國官員。

以色列 美國 黎巴嫩

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