伊朗總統聯大發言：無意與他國衝突

伊朗總統裴澤斯基安廿四日在聯合國大會發表演說，表示伊朗已準備結束跟西方國家的核子僵局，並稱伊朗尋求和平反對戰爭，無意與任何國家衝突，呼籲通過對話結束俄烏戰爭。

路透報導，美國制裁導致伊朗經濟破敗，伊朗的教士當權體制希望美國放鬆制裁。裴澤斯基安說，「我們已準備好接觸二○一五年核子協議的參與方，如果協議的承諾得到充分與善意實施，其他問題的對話就可以繼續」。

伊朗二○一五年跟六個世界大國簽下核子協議，伊朗以凍結核子計畫交換各國取消經濟制裁。美國前總統川普二○一八年退出協議重啟制裁，伊朗也打破濃縮鈾純度上限和庫存量等限制。

仍是核子協議締約方的英法德三國認為，伊朗領導階層不會改變路線，而且涵蓋核子計畫和伊朗地緣政治角色的廣泛協議目前難以達成；美國和歐洲盟邦及以色列則指責伊朗，利用核子計畫掩護核武發展，伊朗則稱核子計畫僅用於和平目的。

此外，伊朗力挺的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯攻擊以色列，以及伊朗支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，讓伊朗跟西方關係惡化。

不過八月就職的裴澤斯基安是相對溫和的政治人物，他承諾推行務實外交政策，卻也批評以色列進行「加薩種族滅絕」。

伊朗支持的哈瑪斯組織和黎巴嫩真主黨正在以色列激烈衝突，裴澤斯基安說，「當務之急是國際社會應該立即確保加薩永久停火，並為以色列在黎巴嫩的極端野蠻畫上句點，免得席捲區域與世界」。

裴澤斯基安還說，「我們尋求所有人的和平，無意跟任何國家衝突」，並稱「伊朗反對戰爭，強調烏克蘭的軍事衝突需要立即停止」。

國際原子能總署署長葛羅西表示，他在聯大場邊跟伊朗外長阿拉奇會談，感覺伊朗「願以更有意義的方式跟我們重新接觸」。葛羅西表示，他希望迅速與伊朗恢復適當技術討論取得真正進展，目標是十月前往德黑蘭會見裴澤斯基安。

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