聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗總統聯大發言：無意與他國衝突

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
伊朗總統裴澤斯基安廿四日在聯合國大會發表演說。（法新社）
伊朗總統裴澤斯基安廿四日在聯合國大會發表演說。（法新社）

伊朗總統裴澤斯基安廿四日在聯合國大會發表演說，表示伊朗已準備結束跟西方國家的核子僵局，並稱伊朗尋求和平反對戰爭，無意與任何國家衝突，呼籲通過對話結束俄烏戰爭

路透報導，美國制裁導致伊朗經濟破敗，伊朗的教士當權體制希望美國放鬆制裁。裴澤斯基安說，「我們已準備好接觸二○一五年核子協議的參與方，如果協議的承諾得到充分與善意實施，其他問題的對話就可以繼續」。

伊朗二○一五年跟六個世界大國簽下核子協議，伊朗以凍結核子計畫交換各國取消經濟制裁。美國前總統川普二○一八年退出協議重啟制裁，伊朗也打破濃縮鈾純度上限和庫存量等限制。

仍是核子協議締約方的英法德三國認為，伊朗領導階層不會改變路線，而且涵蓋核子計畫和伊朗地緣政治角色的廣泛協議目前難以達成；美國和歐洲盟邦及以色列則指責伊朗，利用核子計畫掩護核武發展，伊朗則稱核子計畫僅用於和平目的。

此外，伊朗力挺的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯攻擊以色列，以及伊朗支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，讓伊朗跟西方關係惡化。

不過八月就職的裴澤斯基安是相對溫和的政治人物，他承諾推行務實外交政策，卻也批評以色列進行「加薩種族滅絕」。

伊朗支持的哈瑪斯組織和黎巴嫩真主黨正在以色列激烈衝突，裴澤斯基安說，「當務之急是國際社會應該立即確保加薩永久停火，並為以色列在黎巴嫩的極端野蠻畫上句點，免得席捲區域與世界」。

裴澤斯基安還說，「我們尋求所有人的和平，無意跟任何國家衝突」，並稱「伊朗反對戰爭，強調烏克蘭的軍事衝突需要立即停止」。

國際原子能總署署長葛羅西表示，他在聯大場邊跟伊朗外長阿拉奇會談，感覺伊朗「願以更有意義的方式跟我們重新接觸」。葛羅西表示，他希望迅速與伊朗恢復適當技術討論取得真正進展，目標是十月前往德黑蘭會見裴澤斯基安。

以色列 伊朗 俄烏戰爭

延伸閱讀

「幾乎是一場全面戰爭」黎巴嫩局勢激化 以色列想實現什麼目標？

通訊器引爆、大幅轟炸 真主黨仍難擊退

陸中東問題特使翟雋訪伊朗：願與伊朗推動熱點問題解決

拜登10月將訪問德國和安哥拉 鞏固盟邦關係

相關新聞

「幾乎是一場全面戰爭」黎巴嫩局勢激化 以色列想實現什麼目標？

以色列總理內唐亞胡周一（9月23日）表示，黎巴嫩目前局勢激化是必要的，「以保護我們的民眾抵御真主黨」。

以軍連炸3天 近50萬黎巴嫩人成難民

以色列大舉空襲黎巴嫩真主黨，美國、歐盟等全球領袖接連在聯合國發聲，敦促以色列展現自制切勿掀起全面戰爭。但以軍廿五日持續對...

報復真主黨彈道飛彈跨境襲擊 以色列再度發動「廣泛空襲」

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨今天發射一枚彈道飛彈飛到特拉維夫上空遭攔截。以色列軍方表示，正在對黎巴嫩南部和東部貝卡...

伊朗總統聯大發言：無意與他國衝突

伊朗總統裴澤斯基安廿四日在聯合國大會發表演說，表示伊朗已準備結束跟西方國家的核子僵局，並稱伊朗尋求和平反對戰爭，無意與任...

以軍：已打擊逾280真主黨目標 為北部任務召兩後備旅

以色列軍方今天表示，將召集兩個後備旅前往以色列北部，以軍正在當地與黎巴嫩真主黨跨境交火。此外，為報復真主黨火箭彈攻擊，已...

真主黨爆炸呼叫器傳與挪威人公司有關 當局已啟動初步調查

一名挪威警方律師告訴路透社，針對一名挪威人旗下公司Norta Global涉入向黎巴嫩武裝團體真主黨銷售爆炸呼叫器有關的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。