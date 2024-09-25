以軍：已打擊逾280真主黨目標 為北部任務召兩後備旅

中央社／ 耶路撒冷25日綜合外電報導
圖為以色列24日空襲黎巴嫩南部村莊。法新社
圖為以色列24日空襲黎巴嫩南部村莊。法新社

以色列軍方今天表示，將召集兩個後備旅前往以色列北部，以軍正在當地與黎巴嫩真主黨跨境交火。此外，為報復真主黨火箭彈攻擊，已擊中黎巴嫩境內超過280處目標。

法新社報導，以軍發布聲明表示，「以色列國防軍（IDF）正在召集兩個後備旅，以執行北部戰區的作戰任務」，並補充此舉將「使對抗真主黨（Hezbollah）恐怖組織的戰鬥得以繼續」。

一個以色列步兵旅通常包含約1000至2000名士兵；一個裝甲旅則大約擁有100輛戰車。

以色列軍方另表示，在伊朗支持的真主黨向以色列北部發射火箭彈後，以軍今天擊中黎巴嫩境內超過280個真主黨標的。

軍方在一篇聲明中指出：「今天共擊中超過280個真主黨在黎巴嫩的相關目標，以色列國防軍正繼續對更多目標進行打擊。」

以色列 真主黨 黎巴嫩

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