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報復真主黨彈道飛彈跨境襲擊 以色列再度發動「廣泛空襲」

中央社／ 耶路撒冷／貝魯特25日綜合外電報導
以色列軍方對黎巴嫩南部和東部貝卡谷地進行「廣泛的」空襲。 歐新社
以色列軍方對黎巴嫩南部和東部貝卡谷地進行「廣泛的」空襲。 歐新社

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨今天發射一枚彈道飛彈飛到特拉維夫上空遭攔截。以色列軍方表示，正在對黎巴嫩南部和東部貝卡谷地進行「廣泛的」空襲

真主黨（Hezbollah）稍早表示，鎖定以色列情報機構摩薩德（Mossad）位在特拉維夫（Tel Aviv）附近的總部發射一枚彈道飛彈。以色列軍方則表示，真主黨「有史以來第一枚」射到當地的飛彈遭防空系統攔截。

法新社報導，以色列軍方在聲明中說：「以色列國防軍（IDF）目前正對黎巴嫩南部和貝卡地區（Beqaaarea）進行廣泛空襲。」

聲明表示，對真主黨目標和武器儲存設施進行襲擊。

軍方表示，來自黎巴嫩的約40件發射物跨境進入以色列北部，當地為之警報大作。軍方表示：「數件發射物遭到攔截。」

與此同時，黎巴嫩表示，以色列今天的空襲造成15人喪生，包括南部和東部真主黨傳統據點外的山區也遇襲。

黎巴嫩衛生部指出，以色列空襲貝魯特東南方丘夫山區（Chouf mountains）的朱恩村（Joun），造成4人罹難。

另外，以色列對克塞旺縣（Keserwan）馬艾斯拉村（Maaysra）的空襲造成3人死亡。這個什葉派穆斯林為主的村莊位在距離貝魯特約25公里、以基督教徒為主的山區之中。

衛生部表示，以色列對南部的空襲一共造成8人喪生。

以色列 彈道飛彈 真主黨 空襲 黎巴嫩

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