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真主黨爆炸呼叫器傳與挪威人公司有關 當局已啟動初步調查

中央社／ 奧斯陸25日綜合外電報導
Norta Global公司總部位於保加利亞首都索菲亞。 法新社
Norta Global公司總部位於保加利亞首都索菲亞。 法新社

一名挪威警方律師告訴路透社，針對一名挪威人旗下公司Norta Global涉入向黎巴嫩武裝團體真主黨銷售爆炸呼叫器有關的報導，挪威警察安全處已啟動初步調查。

路透社報導，數以千計真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器和對講機17日、18日在黎巴嫩發生爆炸，造成至少39人死亡、數千人受傷。外界普遍認為這些襲擊是以色列所為，但以色列既未證實也未否認參與。

目前尚不清楚這些通訊設備是如何及何時被改造成能遠端引爆的武器。台灣、匈牙利和保加利亞已經開始調查跟設備供應鏈的可能關聯。

挪威警察安全處（PST）律師赫雷諾維卡（HarisHrenovica）透過簡訊向路透社表示：「挪威警察安全處已經展開初步調查，確認是否有理由根據媒體指控，對一名挪威人所有的公司可能涉及向真主黨分發呼叫器，開啟（全面）調查。」

保加利亞當局上週表示，正在調查總部位於首都索菲亞（Sofia）的Norta Global公司。根據匈牙利媒體報導，這家公司涉嫌參與呼叫器銷售。

根據保加利亞方面的紀錄，Norta Global公司的經營者是39歲、出生於印度的挪威男子荷塞（RinsonJose）。

據荷塞在奧斯陸所簽的開業文件，他是2022年4月開設Norta Global，從事「技術專案管理」，他先前在挪威還開了一家名為Nortalink的科技公司。

荷塞的領英（LinkedIn）個人資料顯示，他自2020年2月起受雇於媒體集團DN Media Group。根據挪威媒體，荷塞最後一次透過電子郵件與同事聯絡是在18日，他的雇主告訴路透社，自此之後便無法與他取得聯繫。

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