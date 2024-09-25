通訊器引爆、大幅轟炸 真主黨仍難擊退

以色列本希望透過通訊器爆炸與大規模空襲，讓真主黨屈服，但恐低估真主黨韌性！外媒分析，以色列政府希望獲得勝利以安撫民心，近來對真主黨擴大打擊，但真主黨在2006年與以色列停戰後，早就積極挖大量地下道、囤積飛彈與火箭砲，加上真主黨在以色列停攻加薩前也不會罷休，以色列恐難短時間打退真主黨。

以盼快速打擊真主黨

根據《英國廣播公司》分析報導，由於以色列政府正面臨國內要求儘速救回人質的壓力，國際又有美國、埃及與卡達希望儘速停戰，但不想停戰的以色列在加薩久攻不下的情況，便擴大對真主黨的打擊，包括接連兩日遙控引爆呼叫器與對講機，還有近日大幅空襲黎巴嫩，造成至少550位平民死亡、包括至少50個幼童。

以色列希望透過強力打擊讓真主黨快速屈服，類似過去與阿拉伯國家進行六日戰爭的模式。不過雙方的恩怨從1980年代就開始，以色列曾入侵過黎巴嫩，雖然在2006年簽訂停戰協議，但彼此仍有很多不滿，尤其真主黨的背後也是以色列最討厭的伊朗。

真主黨更難被消滅

另外，以色列至今仍無法摧毀所有哈瑪斯在加薩挖的地道，但真主黨從2006年至今已經挖了無數地道，且真主黨可透過陸路向伊朗爭取武器彈藥補給。根據美國智庫「國際研究策略中心」估計，真主黨有至少3萬常備軍、2萬後備部隊，還有12到20萬枚飛彈與火箭庫存，恐比哈瑪斯難對付不少。

《以色列時報》提到，主導以哈停戰談判的美國，近來傳出總統拜登對以哈停火協議談判愈來愈悲觀，甚至認為他卸任以前都不會達成停戰協議。《英廣》分析則直言，若以色列不願放棄攻擊加薩，外交談判基本上都不會有明顯進度，中東衝突恐會更加複雜難解，尤其以色列還要面對比哈瑪斯戰力更強的真主黨。

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