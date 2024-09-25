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以色列無差別攻擊殺紅眼 美國無作為背後的現實考量

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以色列空襲黎巴嫩南部 真主黨飛彈指揮官身亡

中央社／ 貝魯特25日綜合外電報導

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）今天宣布一名指揮官身亡，幾個小時前，以色列軍方稱已在貝魯特南部近郊的襲擊中殺死了一名指揮官，黎巴嫩當局稱這波攻擊造成6人喪命。

法新社報導，獲伊朗撐腰的真主黨透過聲明宣布「指揮官柯貝西（Ibrahim Mohammed Kobeissi）在前往耶路撒冷的途中殉難」，真主黨使用這種字眼來描述戰士遭以色列攻擊殺害。

以色列軍方昨天表示「已消滅真主黨恐怖組織的飛彈和火箭網絡指揮官柯貝西」。

黎巴嫩衛生部透過聲明表示，「以色列敵人對貝魯特南郊葛貝里（Ghobeiri）的空襲造成6人喪命，15人受傷」。

以色列軍方表示，柯貝西指揮了多個火箭部隊，包括一個精準導引飛彈部隊，他與其他真主黨火箭部隊的指揮官一起被擊中。

以色列軍方指出：「柯貝西在飛彈領域是重要知識來源，且與真主黨高層軍事領袖關係密切。」

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）在記者會表示，柯貝西所屬部隊中「至少還有兩名」指揮官被「消滅」。

這波空襲發生的前一天，以色列稱已針對貝魯特南郊發動「有針對性的打擊」。

真主黨表示，其第三號人物卡拉克（Ali Karake）安然無恙，已轉移至安全地點。先前，一名與真主黨關係密切的消息人士告訴法新社，23日的襲擊目標是卡拉克。

以色列 真主黨 飛彈

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