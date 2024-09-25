以色列地面入侵真主黨機會浮現 內唐亞胡政治盤算曝光

華盛頓郵報報導，以色列近十年來一直在為對付黎巴嫩真主黨做準備，繼上周史無前例的通訊裝置攻擊、本周對黎巴嫩南部狂轟猛炸，以色列前官員與分析師認為，現在的時機和條件為以色列可能的地面入侵開啟機會之窗，而以色列安全機構也長期主張採取這項行動。

以國總理內唐亞胡先前不願與真主黨全面開戰，擔心開雙戰線的後果，恐怕陷入另一場代價高昂且沒有結果的黎巴嫩戰爭。

但觀察家表示，儘管這些風險依然存在，可是現在採取地面行動對內唐亞胡來說有不少政治優勢，比如爭取時間重建聲譽、推遲有關以哈戰爭的究責調查，以及轉移大眾對加薩、解救人質的關注。

而在以哈戰爭後11個多月，情況發生重大變化。以色列軍隊已經削弱哈瑪斯的軍事能力，且鞏固對加薩的占領，允許更多資源和人員向北部移動。

同樣重要的是，以色列國防軍情報局研究部門前主管庫柏瓦沙（Yossi Kuperwasser）表示，以色列相信真主黨及其主要靠山伊朗沒有全面開戰的欲望，而且以色列可以繼續提高戰鬥力而不會造成嚴重後果。

以哈戰爭爆發隔天，真主黨隨即將以黎邊境地帶變成戰區，朝以色列北部邊境社區發射大量火箭。將近一年以來，超過6萬7000人被迫離開家園。當地領袖和反對派政治人物也抨擊內唐亞胡無作為。

除此之外，以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）所長普勒斯納（Yohanan Plesner）說，許多以色列人認為國家應該對真主黨採取更果斷的行動。

該所公布8月一份民調顯示，67%猶太裔以色列人認為應該對真主黨的襲擊做出更積極的回應，其中47%支持 「深入打擊黎巴嫩，包括其基礎設施」。

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