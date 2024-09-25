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以色列連轟3天釀569死！黎巴嫩外長：只有美國能阻止戰爭
以色列持續空襲黎巴嫩各地真主黨目標，已造成569人死亡、1835人受傷。黎巴嫩外交部長表示，只有美國能協助終結以黎戰事。
路透報導，黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）表示，以色列自23日起的連日空襲，已造成569人死亡，其中包含50名兒童、94名婦女，還有1835人受傷。真主黨稍早證實，飛彈部隊指揮官古貝西 （Ibrahim Qubaisi）在24日的空襲中喪生。聯合國安理會表示將於25日討論這場衝突。
聯合國秘書長古特瑞斯表示，「黎巴嫩正處於崩潰邊緣，黎巴嫩、以色列及全世界人民都無法承受黎巴嫩成為另一個加薩。」
美國總統拜登在聯合國大會上呼籲各方保持冷靜，「全面戰爭不符合任何人的利益，即便現在局勢升級，仍有可能透過外交來解決。」
正在紐約參加聯合國大會的黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib），在「卡內基國際和平基金會」主辦的的活動中指出，戰爭不會幫助以色列人返回家園，只有談判才能，稱在以色列展開近來的空襲前，黎巴嫩已約有11萬人流離失所，「現在人數恐怕逼近50萬人。」
布哈比批評拜登的發言不夠強硬、沒有希望，「美國是唯一能夠真正在中東和黎巴嫩問題上發揮作用的國家，美國是拯救我們的關鍵。」並指黎巴嫩總理希望能在未來幾天內會見美國官員。
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