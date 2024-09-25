以色列轟真主黨 黎巴嫩外長：流離失所者逼近50萬人

黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）今天表示，以色列對民兵組織真主黨（Hezbollah）展開進一步軍事行動後，流離失所的黎巴嫩民眾已暴增至近50萬人。

法新社報導，正在紐約參加聯合國大會（General Assembly）的布哈比在「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）舉行的活動中指出，在以色列展開近來的空襲前，黎巴嫩已約有11萬人流離失所，「現在人數恐怕逼近50萬人」。

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