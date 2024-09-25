聽新聞
0:00 / 0:00

局勢失控 外媒：美缺乏影響力

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

法新社報導，美國總統拜登致力避免以哈戰爭演變為全面中東衝突，但以色列近日大舉空襲黎巴嫩，顯示美國已對事態發展缺乏影響力。美國還不願扣留對以軍援，也對以色列被控發動的暗殺等行動低調以對，可能讓以色列膽子愈來愈大。

很少人相信拜登政府會對以色列採取重大手段，畢竟美國大選將至，此時行動牽涉國內政治風險。總部在布魯塞爾的智庫國際危機組織美國項目主任漢納說，美國的政治時程，可能已影響以色列何時擴大對黎巴嫩行動的決策。

漢納說，美國外交官已把達成加薩停火，作為謀求黎巴嫩穩定的基礎；加薩調停看似進入死局，而想把兩者脫鉤，即「以色列和黎巴嫩真主黨達成協議，但加薩戰爭持續」的作法，也證實行不通。

美國駐伊拉克、土耳其前大使傑福瑞則說，美國政治決策者本能上提倡停火，但以色列總理內唐亞胡卻更在乎自身國家安全，就像烏克蘭總統澤倫斯基一樣。

傑福瑞現隸屬華府智庫威爾遜中心，對伊朗立場強硬。他說，「我們已身處區域戰爭，過去廿年來都是如此」，而伊朗現在受到壓制，目前至少暫時失去主要代理人之一、巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，另一代理人團體真主黨也備受壓力。內唐亞胡更注重優先恢復嚇阻和重掌軍事優勢，而非討好華府和國際社會。

拜登多次就加薩平民苦難，向內唐亞胡表示關切，但仍大抵避免使用美方最重要手段：扣留對以色列巨額軍援。五角大廈廿三日還說，美國將額外派軍到中東，此舉被以色列看作若衝突再升溫，美方承諾支持以色列的訊號。

華府對以色列七月底被控暗殺哈瑪斯已故領袖哈尼雅等事件，也冷淡回應，可能讓以色列更無畏懼。伊朗總統裴澤斯基安已指控以色列尋求擴大衝突，德黑蘭則基於加薩可能達成停火保證，而展現克制。

數周以來，美國主導外交行動想促成加薩停火，但至今未果，癥結包括內唐亞胡堅持要在加薩與埃及接壤處駐軍，以及哈瑪斯就人質換囚安排的爭執。

以色列 美國大選 黎巴嫩

延伸閱讀

拜登聯大告別演說 重申美國致力維持台海和平穩定

拜登聯大告別演說 籲以哈停戰並重申挺烏

看似團結應戰加薩戰爭 以色列內部分歧吵不休

傳哈瑪斯首領辛瓦失蹤、生死成謎 以色列調查身亡可能性

相關新聞

以軍參謀長威脅繼續暗殺真主黨 放話「還沒出絕招」

耶路撒冷郵報報導，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）22日威脅針對黎巴嫩真主黨採取更多暗殺與破壞行動...

以炸黎死傷逾2千 14年來最慘

以色列廿三日大舉轟炸黎巴嫩真主黨據點，造成自二○○六年以黎戰爭以來最慘重傷亡，已知五五八人喪命，包括五十名兒童。以軍廿四...

聯大總辯論登場 古特瑞斯：全球無法承擔黎巴嫩變加薩

聯合國秘書長古特瑞斯今天譴責愈來愈多政府與團體覺得自己「有資格拿免罪卡」，並舉烏克蘭、加薩與蘇丹戰爭為例，他還說全世界都...

應對以與真主黨衝突升高 美擬雙航母同駐中東

美國國防部廿三日表示，美國正在向中東地區增派部隊，以應對以色列和黎巴嫩真主黨雙方衝突升高。

局勢失控 外媒：美缺乏影響力

法新社報導，美國總統拜登致力避免以哈戰爭演變為全面中東衝突，但以色列近日大舉空襲黎巴嫩，顯示美國已對事態發展缺乏影響力。...

黎巴嫩真主黨遭呼叫器爆炸攻擊 CIA前局長：毫無疑問是「恐怖主義」

曾任美國中央情報局（CIA）局長與國防部部長的潘尼達（Leon Panetta）近日表示，黎巴嫩真主黨成員遭遇致命呼叫器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。